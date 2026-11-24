Тепло без батарей и радиаторов: древняя корейская технология, которая используется до сих пор

В традиционных корейских домах пол был настолько теплым, что люди могли спокойно сидеть на нем, принимать пищу, отдыхать и даже спать.

Для обогрева помещений не требовались привычные настенные батареи: тепло поступало снизу и постепенно распространялось по всему дому. Такая технология появилась около двух тысяч лет назад, но ее основной принцип используют и сегодня. Об этом пишет NLC.hu, передает МойГород

Речь идет о традиционной корейской системе отопления под названием «ондоль». В отличие от привычных способов обогрева, она изначально была устроена таким образом, чтобы нагревалась не отдельная часть помещения, а непосредственно пол.

Как работала древняя корейская система отопления

Название «ондоль» переводится как «теплый камень». Основой конструкции служили каменные плиты, расположенные под полом. Под ними обустраивали специальные каналы, по которым проходили горячие газы от печи.

Во время горения дров горячий воздух и дым двигались по этим каналам, нагревая каменное основание. После этого продукты сгорания выводились наружу через дымоход.

Главная особенность системы заключалась в способности камня долго сохранять тепло. Даже после того, как дрова в печи полностью сгорали, нагретый пол продолжал отдавать накопленное тепло. Благодаря этому в доме оставалось тепло, а жильцам не приходилось постоянно поддерживать огонь.

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Изначально ондоль обогревал лишь отдельные участки помещений. Однако со временем конструкцию усовершенствовали: нагревательные каналы стали прокладывать под большей частью пола, благодаря чему тепло распределялось равномернее.

По историческим данным, первые подобные системы появились на Корейском полуострове примерно две тысячи лет назад. Для своего времени это было практичное решение, позволявшее комфортно переживать холодные зимы.

Почему корейцы привыкли спать на полу

Особенности отопления постепенно повлияли на повседневную жизнь корейцев. Поскольку самым теплым местом в доме была поверхность пола, именно там члены семьи проводили большую часть свободного времени.

Фото: Canva

На полу ели, отдыхали, общались и спали. Вместо привычных европейцам кроватей использовали специальные матрасы, которые расстилали непосредственно на теплой поверхности. Для приема пищи ставили невысокие столики, а обувь оставляли у входа.

Эта традиция частично сохранилась и в современной Корее. Хотя в квартирах давно появилась привычная мебель, теплые полы по-прежнему остаются популярным способом отопления. Многие жители страны продолжают сидеть на полу и использовать специальные матрасы для сна.

Как отапливают дома в Корее сегодня

Современные системы ондоль значительно отличаются от древних конструкций. Теперь для обогрева не нужны дровяные печи, каменные дымовые каналы и отдельные дымоходы.

Вместо них под напольным покрытием прокладывают трубы, по которым циркулирует нагретая вода. Она передает тепло поверхности пола, а от нее постепенно прогревается воздух в помещении.

По принципу работы такая технология напоминает водяной теплый пол, который сегодня устанавливают в частных домах и квартирах в разных странах.

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Главное отличие от традиционных радиаторов заключается в площади нагрева. Батареи передают тепло через отдельные участки помещения, тогда как теплый пол обогревает большую поверхность. Благодаря этому температура может распределяться более равномерно.

Современная система хорошо сочетается с отопительными котлами и тепловыми насосами. Особенно удобно использовать ее с тепловыми насосами, поскольку водяной теплый пол способен эффективно работать при относительно низкой температуре теплоносителя.

Действительно ли теплый пол помогает экономить на отоплении

Одна из причин популярности такой системы заключается в возможности поддерживать комфортные условия без чрезмерного нагревания воздуха.

Фото: Canva

Человек получает тепло непосредственно от поверхности пола, поэтому в помещении может сохраняться ощущение уюта даже при несколько более низкой температуре воздуха. Это потенциально позволяет сократить расходы на отопление.

Однако сам по себе теплый пол не гарантирует уменьшения счетов за коммунальные услуги. Итоговая экономия зависит от нескольких факторов.

Утепление дома. Если тепло быстро уходит через стены, крышу, окна и двери, расходы на отопление останутся высокими независимо от установленной системы.

Тип оборудования. Водяной теплый пол может быть особенно эффективным в сочетании с тепловым насосом или современным конденсационным котлом.

Напольное покрытие. Керамическая плитка хорошо проводит тепло, тогда как некоторые другие материалы могут замедлять его передачу в помещение.

Качество монтажа. Ошибки при укладке труб, выборе материалов и настройке температуры способны снизить эффективность всей системы.

Режим отопления. Неправильное управление температурой и частые изменения настроек могут привести к дополнительному расходу энергии.

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Есть и финансовая сторона вопроса. Установка теплого пола требует определенных вложений. Если речь идет о квартире со старым ремонтом, может понадобиться демонтировать напольное покрытие, подготовить основание и выполнить монтажные работы. Поэтому такую систему чаще всего устанавливают на этапе строительства дома или во время капитального ремонта.

Можно ли полностью отказаться от батарей

В некоторых частных домах водяной теплый пол действительно может стать основным источником отопления. Однако перед тем, как полностью отказаться от радиаторов, необходимо рассчитать теплопотери здания и определить, хватит ли мощности системы для обогрева всех помещений.

В хорошо утепленном доме с правильно подобранным оборудованием теплый пол способен самостоятельно поддерживать комфортную температуру даже в холодное время года.

Но если здание плохо сохраняет тепло, имеет большие окна или другие особенности конструкции, дополнительное отопление может оказаться необходимым. В таких случаях радиаторы продолжают использовать вместе с теплым полом.

Корейский ондоль показывает, что идея обогревать жилье снизу появилась задолго до современных отопительных технологий. То, что когда-то было частью традиционного быта, со временем превратилось в основу одной из популярных систем отопления.

Несмотря на многовековую историю и технологические изменения, главный принцип остался прежним: тепло поступает от пола и постепенно распространяется по всему помещению.