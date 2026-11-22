Отключили отопление в доме: шесть хитростей, которые помогут не замерзнуть ночью

Засыпать в холодной комнате непросто, ведь низкая температура может мешать полноценному отдыху и влиять на настроение. Однако даже без включенного отопления можно сделать спальню комфортнее. Для этого достаточно правильно подобрать постельные принадлежности, утеплить окна и позаботиться о тепле ног, передает МойГород со ссылкой на материал Еxpress.co.uk.

1. Используйте наматрасник

Фото: Canva

Наматрасник может стать полезным дополнением к постели в холодное время года. Он не только делает спальное место комфортнее, но и помогает уменьшить ощущение холода от матраса.

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Особое внимание стоит обратить на модели из пены с эффектом памяти или микрофибры. Такие материалы способны удерживать тепло и создавать дополнительный мягкий слой между телом и матрасом.

2. Добавьте обычную простыню

Фото: Canva

Эксперт рекомендует использовать не только простыню на резинке, но и дополнительную плоскую простыню без резинки. Она создает еще один слой ткани, который помогает удерживать тепло тела во время сна.

Для этого подойдут хлопковые модели: они мягкие, прочные и комфортные в использовании. Еще один вариант — фланелевые простыни. Благодаря плотной и мягкой ткани они особенно хорошо подходят для холодных ночей.

3. Повесьте плотные шторы

Фото: Canva

Тяжелые и плотные шторы помогают уменьшить потери тепла через окна и сделать спальню уютнее. Они создают дополнительный барьер между холодным стеклом и комнатой, что особенно полезно в морозные ночи.

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Кроме того, такие занавески частично поглощают уличный шум. Поэтому они могут стать хорошим решением для тех, кто чутко спит и легко просыпается от посторонних звуков.

4. Не используйте свечи как обогреватель

Фото: Canva

В качестве способа обогрева небольших помещений иногда предлагают использовать чайные свечи и терракотовые цветочные горшки. Для этого несколько свечей ставят на металлический поднос, а сверху размещают керамические горшки, которые нагреваются от открытого огня.

Однако такой способ нельзя считать безопасной альтернативой отоплению. Свечи создают риск пожара, а при горении выделяют продукты сгорания. Поэтому не стоит использовать самодельные конструкции с горшками для обогрева спальни, особенно во время сна. Ни в коем случае нельзя оставлять зажженные свечи без присмотра или рядом с тканями, мебелью и другими легковоспламеняющимися предметами.

5. Надевайте теплые носки

Фото: Canva

Холодные ноги могут мешать заснуть и вызывать дискомфорт ночью. Поэтому перед сном полезно надевать теплые носки из натуральных материалов.

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Эксперт по сну отдельно отмечает кашемир: по его словам, этот материал способен удерживать до трех раз больше тепла, чем обычные шерстяные изделия и ткани. Кашемировые носки помогают сохранять тепло ног в течение ночи.

6. Выпейте теплый напиток перед сном

Фото: Canva

Чашка теплого напитка перед сном поможет согреться и расслабиться. Для вечернего времени лучше выбирать варианты без кофеина и большого количества сахара, например травяной чай или теплую воду.

При этом горячий напиток не способен надолго повысить температуру тела. Его главная польза — кратковременное ощущение тепла и комфортный вечерний ритуал.

Таким образом, сделать спальню теплее без дополнительных обогревателей можно с помощью нескольких простых решений. Наматрасник, дополнительная простыня, плотные шторы и теплые носки помогут уменьшить ощущение холода и создать более комфортные условия для сна.