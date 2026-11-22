Как не попасться на уловки интернет-мошенников

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказало, как злоумышленники воруют данные с помощью поддельных сайтов.

В ведомстве предупредили о мошеннических ресурсах и призвали быть внимательными при переходе по ссылкам из электронной почты и мессенджеров. Аферисты часто используют яркие и заманчивые заголовки, чтобы заставить пользователей открыть вредоносную ссылку. Такие сообщения называют кликбейтом.

Например:

"Только сегодня! iPhone со скидкой 50%!",

"Успейте получить новогодний подарок!",

"Сенсация! Средство, которое защитит от всех вирусов!".

Подобные рассылки приходят по электронной почте или в мессенджерах якобы от имени известных компаний и интернет-магазинов, но на самом деле отправители могут оказаться мошенниками.

Кроме того, злоумышленники рассылают сообщения с видео, для просмотра которых предлагают скачать специальное приложение. Его установка приводит к заражению смартфона или компьютера вредоносной программой - в результате аферисты получают доступ к личным файлам и даже удаленно управляют устройством.

Что может произойти при переходе по подозрительной ссылке

Пользователь попадает на фишинговый сайт, который внешне почти не отличается от настоящего - например, на копию интернет-магазина, новостного портала или популярного сервиса.

На такой странице мошенники могут попросить ввести:

фамилию, имя и другие личные данные,

номер банковской карты,

пароли и коды из SMS,

другие платежные данные.

Если ввести эту информацию, она может попасть к мошенникам. В дальнейшем злоумышленники могут использовать ее для кражи денег или получения доступа к вашим аккаунтам.

Обратите внимание на следующие признаки:

Страница долго загружается, после чего вас автоматически перенаправляет на другой ресурс.

Предлагают скачать файл или приложение, хотя вы этого не планировали.

Содержание сайта не соответствует ожиданиям: вместо обещанной новости или товара открывается посторонняя страница.

Запрашивают личные или банковские данные: для получения подарка, скидки или выигрыша просят указать номер карты, пароль или код из сообщения.

Если заметили хотя бы один из этих признаков, сразу закройте страницу. Не скачивайте файлы, не вводите личные данные и не переходите по другим ссылкам на этом ресурсе.

Как защитить свои устройства и личные данные