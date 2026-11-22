Полиция проводит рейды в Западно-Казахстанской области, чтобы выявить незаконные надписи и граффити на стенах зданий, жилых домов, заборов и других объектов. Как сообщили в ДП региона, с начала 2026 года зарегистрировано 172 таких факта. Из них 140 выявили участковые инспекторы полиции, 3 - сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности. Ещё 29 случаев обнаружили с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления полиции.

Работа по очистке стен от незаконных надписей ведётся и в сельских населённых пунктах. Местные жители вместе с полицейскими удаляют надписи и рисунки, приводя общественные места в порядок. К настоящему времени в области очищено около 100 объектов. Один из таких случаев произошёл в сентябре в городе Аксае. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный наносил граффити на ограждение здания. Полицейские установили нарушителя - им оказался 19-летний житель города, которого доставили в отдел полиции. По решению суда молодого человека арестовали на пять суток. Кроме того, он самостоятельно очистил место, где оставил незаконную надпись.

Полиция напоминает, что нанесение граффити и надписей на объекты без разрешения является нарушением закона. Соблюдение чистоты и бережное отношение к общему имуществу - ответственность каждого жителя.