Недавно в супермаркете возле рынка в Уральске обокрали полки. Полицейские вышли на след подозреваемого и задержали его - им оказался 44-летний местный житель, сообщает Polisia.kz.

- По предварительным данным, мужчина брал товар с открытых витрин. Сначала он набил карманы куртки шампунями, походил по залу, делая вид, что выбирает покупки, и спокойно вышел. На этом он не остановился: вернулся в тот же магазин и так же спрятал в карманы шоколад Merci. Всего из этого супермаркета он унёс 11 флаконов шампуня и 14 коробок конфет. Через несколько дней мужчина наведался в другой супермаркет рядом с рынком и вынес под курткой ещё 8 коробок Merci. А ещё через день-два заглянул в третий магазин и забрал с полок 10 дезодорантов, - отметили в Polisia.kz.

Сейчас по всем эпизодам идёт следствие. Остальные детали по закону не раскрывают - в интересах расследования. В полиции советуют магазинам усилить охрану, поставить камеры и внимательнее следить за товаром.