Как согреть дом и не переплачивать за отопление: четыре полезных совета

Осень — подходящее время, чтобы подготовить жилье к холодам и заранее позаботиться о сохранении тепла. Щели возле окон, изношенные дверные уплотнители и недостаточная теплоизоляция могут незаметно увеличивать расходы на отопление. При этом не всегда требуется дорогостоящий ремонт: в некоторых случаях достаточно нескольких простых изменений, чтобы уменьшить теплопотери, сделать дом уютнее и не переплачивать за коммунальные услуги зимой, передает МойГород.

Издание Real Simple рассказало о практических решениях, которые помогут подготовить жилье к холодному сезону. Среди них — теплоизоляционная пленка для окон, умные обогреватели, тепловизоры и термостаты.

Теплоизоляционная пленка для окон

Один из наиболее доступных способов уменьшить сквозняки и сохранить тепло в помещении — специальная теплоизоляционная пленка для окон. Она создает дополнительный барьер, помогает сократить потери тепла и при необходимости легко снимается весной.

После наклеивания пленку прогревают феном: под воздействием тепла она натягивается и становится практически незаметной. Такое решение особенно удобно в холодный сезон, когда хочется улучшить теплоизоляцию без замены окон.

Фото: Canva

Однако важно учитывать, что пленка не устраняет проблемы с поврежденными оконными уплотнителями. Если через щели продолжает проникать холодный воздух, их необходимо отремонтировать или заменить. В этом случае пленка может стать дополнительной мерой, но не полноценной заменой ремонту.

Умный настенный обогреватель

Если необходимо поддерживать комфортную температуру только в одной комнате, можно рассмотреть настенные электрические обогреватели с термостатом и таймером. Некоторые модели оснащены функцией поворота на 120 градусов, которая помогает равномернее распределять теплый воздух по помещению. Также встречаются устройства с дистанционным управлением через специальное приложение.

Пользователь может самостоятельно настроить график работы обогревателя в соответствии со своим распорядком дня. Когда в комнате достигается заданная температура, устройство автоматически отключается. Это позволяет не расходовать электроэнергию на постоянный интенсивный обогрев помещения.

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Впрочем, наличие термостата и таймера не гарантирует существенной экономии. Итоговые расходы зависят от тарифов на электроэнергию, качества теплоизоляции жилья и режима использования прибора. Поэтому перед покупкой стоит сравнить стоимость работы электрического обогревателя с расходами на имеющуюся систему отопления. Электрический вариант не всегда оказывается дешевле.

Тепловизор для поиска источников теплопотерь

Не все места, через которые уходит тепло, можно обнаружить самостоятельно. Например, сквозняки и недостаточная теплоизоляция могут быть связаны с небольшими щелями возле окон, дверей или в местах соединения строительных конструкций.

Выявить такие участки помогает тепловизионная камера. Устройство показывает распределение температуры на поверхности и позволяет заметить зоны, где показатели отличаются от окружающих. После проверки становится проще определить, где нужно заменить уплотнители, устранить щели или добавить теплоизоляцию.

Фото: Canva

Тепловизор может быть полезен и в теплое время года: с его помощью можно обнаружить участки, через которые в помещение проникает горячий воздух, а также проверить технику на предмет сильного нагрева. Это может помочь выявить причины повышенных расходов на охлаждение жилья.

При этом покупать отдельный прибор ради одной проверки необязательно. Можно воспользоваться услугами специалистов, которые проводят тепловизионное обследование зданий и квартир.

Умный термостат

Еще один способ рациональнее использовать отопление — установить умный термостат. Он позволяет регулировать температуру по расписанию, управлять системой дистанционно и в некоторых случаях отслеживать данные об энергопотреблении.

Отдельные модели совместимы с уже установленными системами отопления и кондиционирования. Однако перед покупкой необходимо проверить, поддерживает ли выбранное устройство конкретную систему в доме или квартире.

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Главное преимущество умного термостата заключается в возможности настроить отопление под собственный распорядок. Например, можно уменьшать интенсивность обогрева, когда жильцов нет дома, и поддерживать комфортную температуру к их возвращению. Таким образом, не приходится постоянно отапливать пустое помещение на полную мощность.

Как сохранить тепло и сократить расходы зимой

Подготовка жилья к холодам не обязательно должна начинаться с капитального ремонта. Для начала стоит проверить окна и двери на наличие сквозняков, оценить состояние уплотнителей и устранить обнаруженные щели. Дополнительная теплоизоляция, грамотное использование обогревателей и контроль температуры также помогут уменьшить потери тепла.

При этом важно учитывать особенности конкретного жилья и стоимость отопления. Именно сочетание нескольких доступных мер может сделать дом комфортнее в холодный сезон и потенциально сократить расходы на коммунальные услуги.