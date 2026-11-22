Маленькое отверстие возле зарядки смартфона: почему его нельзя чистить иголкой

Небольшое отверстие рядом с разъемом зарядки есть во многих смартфонах. На первый взгляд оно кажется обычной деталью корпуса, однако чаще всего там находится микрофон, который улавливает голос во время разговоров и помогает записывать звук, передает МойГород.

Разбираемся, для чего нужно это отверстие, как оно работает и почему его нельзя чистить иглой или скрепкой.

Что находится возле разъема зарядки

Во многих современных смартфонах рядом с портом USB-C или Lightning расположен один из микрофонов. Он улавливает голос пользователя во время телефонных разговоров.

Другие микрофоны могут находиться на верхнем торце устройства или возле камер. Они помогают записывать звук и отделять голос от окружающего шума.

Фото: Canva

Однако расположение компонентов зависит от модели телефона. Поэтому не каждое маленькое отверстие возле зарядки обязательно является микрофоном. Точное назначение можно проверить в инструкции к устройству.

Зачем смартфону несколько микрофонов

Во время разговора телефон улавливает не только голос человека, но и посторонние звуки: шум машин, ветер и разговоры окружающих.

Несколько микрофонов помогают устройству выделять голос на фоне этих звуков. Например, во время разговора на оживленной улице смартфон может использовать систему шумоподавления, чтобы собеседник лучше вас слышал.

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Дополнительные микрофоны также участвуют в записи видео. Благодаря им устройство может качественнее передавать голос и окружающие звуки. Результат зависит от модели смартфона и программной обработки аудио.

Почему микрофон расположен возле зарядки

Внутри смартфона ограничено пространство, поэтому производители продумывают расположение каждой детали. Нижняя часть корпуса подходит для размещения микрофона: во время обычного разговора она находится ближе ко рту пользователя.

При этом конструкция разных моделей отличается. По одному внешнему виду отверстия не всегда можно определить, какую функцию оно выполняет.

Почему нельзя чистить отверстие иглой

Маленькое отверстие возле зарядки легко спутать с разъемом для извлечения SIM-карты, однако это разные элементы. Если вставить иглу или скрепку в отверстие микрофона, можно повредить его мембрану или защитную сетку.

Фото: Canva

В результате собеседники могут хуже слышать ваш голос, а записи станут тихими или искаженными.

Если возле отверстия скопилась пыль, осторожно удалите ее мягкой сухой щеточкой. Не пытайтесь протолкнуть загрязнения внутрь, заливать отверстие водой или спиртом, а также направлять туда сильную струю сжатого воздуха.

Если микрофон работает плохо, лучше обратиться к специалисту. Также проверьте чехол: иногда он частично закрывает отверстие и мешает записи звука.

Как проверить работу микрофона

Если собеседники жалуются на плохую слышимость, сначала попробуйте несколько простых действий:

Снимите чехол и проверьте, не перекрывает ли он отверстия.

Запишите голос на диктофон и прослушайте результат.

Снимите короткое видео и проверьте качество звука.

Осмотрите отверстия на корпусе на наличие пыли.

Если проблема возникает только в одном приложении, проверьте разрешение на использование микрофона.

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Если звук остается тихим или искаженным в разных приложениях, причиной может быть загрязнение, неисправность микрофона или программный сбой. В таком случае стоит обратиться в сервисный центр.

Часто задаваемые вопросы

Для чего нужно маленькое отверстие возле зарядки телефона?

Во многих смартфонах там расположен микрофон. Он передает голос во время звонков, помогает уменьшать фоновый шум и записывать звук при съемке видео. Однако его назначение зависит от модели устройства.

Можно ли чистить отверстие возле зарядки иглой?

Нет. Игла или скрепка могут повредить микрофон и его защитные элементы. Пыль лучше осторожно удалить мягкой сухой щеточкой. Если после этого звук остается плохим, обратитесь в сервисный центр.