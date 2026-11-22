Микроволновка превращает их в настоящий яд: пять продуктов, которые лучше не разогревать

Остатки вчерашнего ужина, приготовленный накануне гарнир или обед из холодильника — многие привыкли быстро разогревать такие блюда в микроволновке. Однако с некоторыми продуктами нужно соблюдать особую осторожность. Неправильное хранение риса может привести к образованию бактериальных токсинов, картофель в фольге при определенных условиях становится средой для опасных бактерий, а целое вареное яйцо способно взорваться при нагревании, передает МойГород.

Рассказываем, какие пять продуктов требуют особого внимания при повторном разогреве.

1. Вареный рис

Рис часто готовят впрок, а на следующий день используют для обеда или ужина. Однако готовую крупу нельзя надолго оставлять при комнатной температуре.

Фото: Canva

В сыром рисе могут присутствовать споры бактерии Bacillus cereus, способные пережить обычную варку. Если приготовленную крупу долго держать в тепле, бактерии могут размножаться и вырабатывать токсины, вызывающие пищевое отравление.

При этом повторное нагревание не гарантирует уничтожения уже образовавшихся токсинов. Поэтому даже горячий рис может оставаться опасным.

Чтобы снизить риск, после приготовления крупу следует быстро охладить — желательно в течение часа — и убрать в холодильник. Разогревать ее рекомендуется только один раз, обеспечив равномерное прогревание всей порции.

2. Запеченный картофель в фольге

Фото: Canva

Оставшийся после ужина запеченный картофель часто сохраняют до следующего дня и затем разогревают в микроволновке. Однако особую осторожность нужно соблюдать, если овощ готовили в фольге.

Если после запекания картофель надолго оставить завернутым в фольгу при комнатной температуре, внутри может сформироваться среда с ограниченным доступом кислорода. В таких условиях способны размножаться бактерии Clostridium botulinum, которые вырабатывают опасный ботулотоксин.

Читайте также: Маленькое отверстие возле зарядки смартфона: почему его нельзя чистить иголкой

Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют после приготовления снимать фольгу. Если картофель не подают сразу, его необходимо убрать в холодильник без обертки.

3. Вареные грибы

Фото: Canva

Жареные и тушеные грибы нередко оставляют на следующий день и повторно разогревают вместе с гарниром. Сам по себе повторный нагрев правильно хранившихся грибов не делает их ядовитыми. Основная опасность связана с нарушением условий хранения.

Готовые грибы относятся к скоропортящимся продуктам. Если после приготовления их быстро охладили и убрали в холодильник, блюдо можно разогреть повторно. Делать это следует только один раз и до полного прогревания.

Если грибы несколько часов простояли при комнатной температуре, употреблять их не стоит. Микроволновка не гарантирует уничтожения токсинов, которые могли образоваться из-за размножения бактерий.

4. Вареные яйца в скорлупе



Фото: Canva

Целые вареные яйца нельзя разогревать в микроволновке. Во время нагревания внутри них образуется пар, из-за чего повышается давление. В результате яйцо может неожиданно взорваться как внутри прибора, так и после того, как его достали.

Это создает риск ожогов рук и лица.

Если необходимо подогреть вареное яйцо, сначала снимите скорлупу и разрежьте его на небольшие части. Другой вариант — съесть яйцо холодным, если до этого оно правильно хранилось в холодильнике.

5. Курица большими кусками

Фото: Canva

Остатки запеченной курицы, филе или бедра также часто отправляют в микроволновку. Однако крупные куски мяса могут прогреваться неравномерно: снаружи они уже горячие, а внутри сохраняются холодные участки, где могут выжить опасные бактерии.

Чтобы избежать этого, курицу рекомендуется предварительно разделить на небольшие кусочки и разложить равномерным слоем. Во время нагревания мясо следует перемешать или перевернуть, чтобы тепло распределилось по всей порции.

Читайте также: Как согреть дом и не переплачивать за отопление: четыре полезных совета

Безопасная температура внутри курицы должна достигать не менее 74 °C. Для проверки лучше использовать пищевой термометр. Если мясо не прогрелось полностью, продолжите нагревание или воспользуйтесь сковородой либо духовкой.

Таким образом, повторный разогрев еды не всегда безопасен. Особенно важно соблюдать правила хранения готовых блюд, быстро убирать скоропортящиеся продукты в холодильник и следить за тем, чтобы пища прогревалась равномерно. В некоторых случаях именно условия хранения, а не сама микроволновка, становятся причиной пищевого отравления.