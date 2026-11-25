Зимой выстиранные простыни и пододеяльники могут сохнуть по несколько дней. Из-за повышенной влажности в помещении и недостаточной циркуляции воздуха ткань долго остается сырой, приобретает неприятный запах, а в комнате может появиться конденсат и даже плесень. Однако ускорить сушку постельного белья можно и без специальной техники — для этого подойдет обычный вентилятор, передает МойГород.

О простом способе рассказало британское издание Express со ссылкой на эксперта компании Bensons for Beds Рэйчел Маршалл.

По словам специалиста, вентилятор помогает быстрее высушить ткань благодаря постоянному движению воздуха. Он ускоряет испарение влаги с поверхности материала, поэтому белье сохнет значительно быстрее.

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При этом подойдет практически любая модель: компактный настольный вентилятор или более мощный напольный прибор. Такой способ также позволяет избежать дополнительных расходов на электроэнергию, которые возникают при использовании сушильной машины.

Как правильно сушить постельное белье с помощью вентилятора

Для начала необходимо разложить выстиранные простыни на сушилке. Важно расправить ткань и по возможности не допускать образования складок: в сложенных участках влага задерживается дольше, а воздух хуже циркулирует.

Затем рядом с сушилкой следует поставить вентилятор и направить поток воздуха на белье. Включать максимальную скорость необязательно — для ускорения сушки достаточно слабого или умеренного обдува.

Фото: Canva

Однако есть еще один важный момент: необходимо обеспечить отвод влажного воздуха из помещения.

Во время сушки рекомендуется слегка приоткрыть окно и оставить дверь открытой, чтобы воздух свободно циркулировал. Если влага будет накапливаться в комнате, на окнах может появиться конденсат, а на стенах со временем — плесень.

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Кроме того, специалист советует периодически менять положение простыней на сушилке. Это позволит воздуху равномерно поступать к разным участкам ткани и поможет избежать появления долго остающихся влажными зон.

Сколько времени сохнет постельное белье зимой

При использовании вентилятора даже большие простыни размера king-size обычно могут высохнуть примерно за четыре-восемь часов. Точное время зависит от температуры в помещении, влажности воздуха, материала и толщины ткани.

Фото: Canva

Если дома есть осушитель воздуха, его также можно использовать вместе с вентилятором. Он будет удалять лишнюю влагу из помещения, создавая более благоприятные условия для высыхания белья.

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Таким образом, для ускорения сушки зимой необязательно покупать сушильную машину. Достаточно правильно разместить белье, обеспечить движение воздуха и не допускать накопления влаги в комнате.

Особенно важно соблюдать эти рекомендации в холодное время года, когда из-за закрытых окон и недостаточного проветривания влажность в помещениях может повышаться.