Мужчина ремонтировал дом и случайно нашел под подвалом целый город на 18 этажей

Мужчина пробил стену в подвале и обнаружил за ней неизвестную комнату. Когда специалисты начали исследовать открывшиеся проходы, выяснилось, что за стеной скрывается целый подземный город.

В Турции мужчина во время ремонта собственного дома случайно наткнулся на масштабный подземный город, рассчитанный на проживание до 20 тысяч человек. За обычной стеной в подвале скрывался целый комплекс с жилыми помещениями, церквями, столовыми, конюшнями и системами вентиляции, передает МойГород.

Об этом сообщает Daily Mail. Речь идет о древнем подземном городе Деринкую, расположенном в турецком регионе Каппадокия. До 1960-х годов о существовании этого масштабного комплекса не знали даже местные жители. Все изменилось, когда один из них решил отремонтировать собственный дом.

По оценкам исследователей, Деринкую уходит примерно на 85 метров под землю и состоит из 18 уровней. В нем могли одновременно укрываться до 20 тысяч человек. Причем речь шла не только о людях: под землей также можно было содержать скот и хранить запасы продовольствия.

Что находилось внутри подземного города

Деринкую представлял собой не просто сеть пещер и узких туннелей. Это был полноценный подземный комплекс, в котором имелась инфраструктура, необходимая для жизни большого количества людей.

Исследователи обнаружили здесь столовые, церкви, конюшни, винные погреба, миссионерскую школу и даже специальное помещение для кипячения патоки.

Целый подземный город. Фото: dailymail.

Особое значение имела система вентиляции. Одной из главных инженерных особенностей города стала шахта глубиной около 55 метров. Она обеспечивала поступление свежего воздуха в подземные помещения. Кроме того, шахта могла использоваться в качестве колодца.

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По информации Daily Mail, подземный город, вероятно, появился в византийский период — между 780 и 1180 годами. Его использовали в качестве убежища во время угрозы вторжений персов, арабов и сельджуков. Подземные помещения также помогали местным жителям спасаться от экстремальной жары летом и холода зимой.

Почему в Каппадокии строили подземные города

Деринкую — далеко не единственное подобное сооружение в регионе. Под территорией Каппадокии находятся сотни подземных комплексов, созданных в разные исторические периоды.

Их появлению способствовали особенности местной геологии. Миллионы лет назад в результате вулканической активности территория покрылась несколькими слоями пепла. Со временем эрозия сформировала необычный ландшафт с высокими каменными образованиями и скалами, известными как «сказочные дымоходы».

Целый подземный город. Фото: dailymail.

Вулканическая порода — туф — оказалась достаточно мягкой для обработки. Ее было сравнительно легко выдалбливать, поэтому местные жители могли создавать в скалах помещения, туннели и целые многоуровневые поселения.

Для туристов подземный город Деринкую открыли в 1965 году. Однако сегодня посетителям доступна лишь небольшая часть комплекса — около 10% его общей территории. По информации издания, билет стоит 13 евро.

Добраться до достопримечательности можно на автобусе из Гереме. Туристам также рекомендуют посещать подземный город в составе организованной экскурсионной группы.

Подземный город есть и в Польше

Еще один известный подземный туристический объект находится недалеко от польского Кракова. Это соляная шахта «Величка», история которой насчитывает более 700 лет. Она состоит из девяти уровней.

Фото: Canva

В прошлом шахта была крупнейшим источником соли в Польше. Добычу прекратили в 1996 году, однако производство и сбор выпаренной соли там продолжаются до сих пор. Сегодня «Величка» считается одной из популярных туристических достопримечательностей страны.

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Общая протяженность подземных тоннелей шахты составляет около 150 миль, или примерно 241 километр. При этом для туристов открыто лишь около 2% всей территории.

Посетители могут выбрать обычный экскурсионный маршрут или специальный маршрут шахтеров. Во время прогулки им показывают подземные залы, соляные озера и часовню Святой Кинги. Также туристы могут увидеть старинные инструменты и оборудование, которые использовали для добычи соли.

На одном из маршрутов путешественникам предстоит преодолеть более 800 ступенек.