Восемь этажей под землёй и тысячи помещений: самые необычные подземные города мира

Под землёй существуют целые города с жилыми помещениями, кухнями, складами, колодцами, вентиляционными шахтами и даже местами для содержания скота. Некоторые из этих комплексов уходят на десятки метров в глубину и состоят из нескольких уровней, соединённых узкими тоннелями.

Их создавали не просто как убежища на случай опасности. В определённые периоды люди могли проводить там продолжительное время, хранить запасы продовольствия и организовывать повседневную жизнь. Одни подземные поселения использовали для защиты от захватчиков, другие служили укрытиями во время войн и религиозных преследований, передает МойГород

Особенно впечатляющие примеры таких сооружений сохранились в Турции и Франции.

Деринкую — подземный город на глубине 85 метров

Один из тоннелей подземного города. Фото: Википедия

Одним из самых известных подземных комплексов мира считается Деринкую, расположенный в турецкой Каппадокии. Он представляет собой многоуровневое сооружение, вырубленное в мягкой вулканической породе. Город уходит под землю примерно на 85 метров и, по некоторым оценкам, состоит как минимум из 18 уровней.

Необычная находка была сделана в 1963 году. Один из местных жителей решил расширить свой дом и во время ремонта обнаружил за стеной неизвестное помещение. Продолжив исследование, он наткнулся на целую сеть комнат и переходов, которая оказалась частью огромного подземного комплекса.

Деринкую был устроен как самостоятельное поселение. Здесь находились жилые помещения, конюшни, склады, погреба, кухни, церкви, трапезные и даже помещения, которые, предположительно, использовались в качестве школ. Комнаты соединялись узкими коридорами, напоминавшими подземные улицы.

Особое внимание привлекает система защиты. В проходах находились массивные круглые каменные двери, которые можно было закрыть изнутри, затруднив проникновение посторонних. При необходимости отдельные уровни и участки комплекса могли изолироваться друг от друга.

Не менее важной была вентиляция. В городе существовала центральная шахта и более 50 дополнительных вентиляционных каналов. Они обеспечивали поступление воздуха в помещения, расположенные глубоко под землёй. Для снабжения водой использовались специальные колодцы.

В популярных публикациях часто встречается утверждение, что Деринкую мог вместить до 20 тысяч человек. Однако эту цифру следует воспринимать осторожно: точное количество людей, которые одновременно могли находиться в комплексе, остаётся предметом дискуссий. Тем не менее масштаб сооружения и его инфраструктура свидетельствуют о том, что речь шла не об обычном убежище, а о сложной системе подземных помещений, рассчитанной на длительное пребывание людей.

Каймаклы — восемь уровней под землёй

Фото: Википедия

Ещё один впечатляющий подземный город находится в турецком регионе Каппадокия — Каймаклы. Он расположен примерно в 20 километрах от города Невшехир и также был вырублен в мягкой вулканической породе.

По данным Министерства культуры и туризма Турции, комплекс состоит из восьми уровней. Его самые ранние части относят к периоду хеттов, а в римскую и византийскую эпохи сооружение расширялось и постепенно превращалось в полноценное подземное поселение.

Внутри находились комнаты и большие залы, соединённые узкими коридорами. Здесь оборудовали винные погреба, резервуары для воды, кухни, кладовые для продуктов, колодцы и вентиляционные шахты. В комплексе также была церковь.

Одной из особенностей Каймаклы стали массивные каменные заслоны. Их использовали для перекрытия входов и защиты от возможного проникновения врагов. Такие конструкции позволяли жителям укрываться внутри и ограничивать доступ к отдельным помещениям.

Подземный город был приспособлен для временного проживания целого сообщества. Люди могли хранить здесь продовольствие, готовить еду и использовать помещения для повседневных нужд. При этом сегодня посетителям доступны только четыре освещённых уровня из восьми.

Наур — подземное убежище во Франции

Фото. Википедия

Не все подземные города создавались по одному принципу. Во французской деревне Наур, расположенной в регионе Пикардия, находится обширная сеть подземных галерей, вырубленных в известняке.

Изначально эти помещения использовались как каменоломни, однако позднее их приспособили для укрытия местных жителей. Подземные галереи помогали населению переживать периоды военных конфликтов и опасности на поверхности.

Особую роль комплекс сыграл во время Первой мировой войны. В июле 1916 года его посещали австралийские военнослужащие, прибывшие во Францию. Многие из них оставили на стенах надписи и рисунки. Сегодня здесь насчитывается около трёх тысяч граффити, созданных солдатами разных стран. Примерно 1,8 тысячи надписей, по данным туристического портала Франции, предположительно принадлежат австралийским военным.

Наур отличается от Деринкую и Каймаклы: это не многоуровневый подземный город с развитой системой жилых помещений, а сеть галерей, которую в разные периоды использовали как укрытие. Тем не менее она показывает, насколько важную роль подземные пространства могли играть в жизни людей во время войн.

Как люди могли жить под землёй

Подземные комплексы Каппадокии были не просто лабиринтами тоннелей. Их планировка учитывала основные потребности человека: укрытие, доступ к воде, хранение продуктов, приготовление пищи и вентиляцию.

Массивные каменные двери защищали входы, а узкие проходы затрудняли продвижение противника. Запасы продовольствия хранились в специальных помещениях, а колодцы и вентиляционные шахты обеспечивали условия для пребывания внутри.

При этом такие города не обязательно были рассчитаны на постоянное проживание. Чаще они служили убежищами, куда люди могли перемещаться во время нападений и других угроз, оставаясь там до тех пор, пока обстановка на поверхности не становилась безопаснее.

Сегодня эти сооружения остаются важными археологическими памятниками. Они позволяют представить, насколько сложные инженерные решения использовали люди задолго до появления современной строительной техники.