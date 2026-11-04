Корабли-призраки, найденные в открытом море без экипажа

Представьте, что посреди океана обнаруживают корабль, который продолжает дрейфовать по волнам. На борту есть еда, вода, личные вещи и даже работающие приборы, но нет ни капитана, ни команды, ни пассажиров. Спасатели и моряки осматривают судно, однако не находят никаких следов людей. Куда они исчезли и почему оставили корабль?

Такие случаи действительно происходили в разные годы. Некоторые суда стали частью истории мореплавания, а исчезновение их экипажей до сих пор вызывает вопросы. Рассказываем о четырёх известных кораблях-призраках, чьи истории так и не получили однозначного объяснения, передает МойГород.

«Мэри Селест» — корабль, который стал символом морской загадки

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Одной из самых известных историй о кораблях-призраках считается исчезновение экипажа американского судна «Мэри Селест» в 1872 году.

7 ноября корабль вышел из Нью-Йорка и направился в итальянский порт Генуя. На борту находились капитан Бенджамин Бриггс, его жена Сара, их двухлетняя дочь София и восемь членов экипажа. Судно перевозило около 1700 бочек промышленного спирта.

Примерно через месяц, 4 декабря, в Атлантическом океане, неподалёку от Азорских островов, корабль заметили моряки британского судна «Дей Грация». Их внимание привлекло необычное поведение парусника: он двигался без видимого управления и не отвечал на сигналы.

Когда моряки поднялись на борт, они обнаружили, что судно практически не повреждено и способно продолжать плавание. В трюме находилась вода, однако корабль не был затоплен. Груз оставался на месте, а запасы продовольствия и воды были нетронуты. При этом на борту не оказалось ни одного человека.

Исчезла и шлюпка, а часть навигационного оборудования отсутствовала. Последняя запись в судовом журнале была сделана за несколько дней до обнаружения корабля. Ни капитана, ни его семьи, ни членов команды впоследствии так и не нашли.

Что могло произойти? За полтора столетия появилось множество версий. Согласно одной из них, экипаж мог покинуть судно из-за опасений взрыва: на борту находился промышленный спирт, а его пары могли создать впечатление опасной ситуации. Другая версия предполагает, что моряки решили воспользоваться шлюпкой, чтобы переждать неполадки или плохую погоду, но не смогли вернуться на корабль.

Однако ни одна из гипотез не получила окончательного подтверждения. Судьба десяти человек, находившихся на борту, остаётся неизвестной.

«Джойита» — судно, с которого исчезли 25 человек

Фото: Википедия

В октябре 1955 года в южной части Тихого океана произошло ещё одно загадочное исчезновение. Небольшое моторное судно «Джойита» отправилось из Апиа, столицы Западного Самоа, к островам Токелау. На борту находились 25 человек — члены экипажа и пассажиры.

Судно должно было прибыть в пункт назначения, однако в установленное время там так и не появилось. После того как стало понятно, что корабль пропал, начались поиски. Несколько недель они не давали результатов.

10 ноября 1955 года «Джойиту» обнаружили дрейфующей к северу от Фиджи. На борту не было ни одного человека.

Состояние судна выглядело тревожно: оно сильно накренилось, частично затопилось и находилось далеко от первоначального маршрута. При этом все 25 человек бесследно исчезли. Не удалось обнаружить и убедительных следов того, что произошло с пассажирами и командой.

Позднее обстоятельства происшествия изучала специальная комиссия. Среди обнаруженных проблем были неисправности судовых систем, в том числе охлаждения двигателя. Одна из версий предполагала, что повреждение трубы могло привести к поступлению воды в машинное отделение. Постепенно судно начало терять устойчивость, и люди могли принять решение покинуть его.

Однако эта версия не объясняла главного: почему все находившиеся на борту люди исчезли и что произошло с ними после эвакуации.

Несмотря на расследование, судьба 25 пассажиров и членов экипажа так и не была установлена. История «Джойиты» стала одной из самых известных неразгаданных морских загадок XX века.

«Карролл А. Диринг» — парусник с приготовленной едой и пустыми каютами

Фото: Википедия

В январе 1921 года у побережья американского штата Северная Каролина обнаружили огромную пятимачтовую шхуну «Карролл А. Диринг». Судно село на мель в районе отмелей Даймонд-Шолс, известных сложными условиями для мореплавания.

Когда береговая охрана смогла осмотреть корабль, выяснилось, что он полностью покинут. На борту не было капитана и 11 или 12 членов экипажа. При этом некоторые детали выглядели особенно странно: паруса оставались поднятыми, спасательные шлюпки отсутствовали, а в кают-компании и на камбузе сохранились следы обычной жизни. По данным Национального парка Кейп-Хаттерас, еда была приготовлена, словно моряки собирались приступить к трапезе.

Пропали также личные вещи, судовые документы, навигационное оборудование и якоря. При этом никаких очевидных следов борьбы на борту обнаружено не было.

Последние сведения о шхуне поступили за несколько дней до её обнаружения. Очевидцы рассказывали, что видели корабль у побережья, а один из моряков якобы сообщал о потере якорей.

Исчезновение команды вызвало масштабное расследование. Среди возможных объяснений рассматривались пиратское нападение, мятеж, контрабанда алкоголя и другие версии. В расследовании участвовали представители американских государственных структур, однако установить судьбу моряков не удалось.

Позже появились даже сообщения о записке в бутылке, якобы найденной на побережье и содержавшей рассказ о захвате корабля пиратами. Но проверка показала, что это была подделка.

В марте 1921 года повреждённый корпус шхуны уничтожили, поскольку он представлял опасность для других судов. Тайна исчезновения экипажа так и осталась нераскрытой.

«Каз II» — яхта с работающим двигателем и пустыми каютами

Фото: EPA

В 2007 году похожая история произошла уже в наше время — у побережья Австралии. Небольшой катамаран «Каз II» отправился из Эйрли-Бич в направлении Перта. На борту находились трое мужчин: 56-летний Дерек Баттен и братья Питер и Джеймс Тунстед.

Они планировали длительное путешествие вдоль австралийского побережья. Однако спустя три дня после выхода в море катамаран обнаружили дрейфующим примерно в 88 морских милях к северо-востоку от Таунсвилла. Ни одного человека на борту не было.

Особое внимание спасателей привлекло состояние яхты. Двигатель продолжал работать, на столе находились вещи, а на борту оставались личные предметы и оборудование. В каютах были признаки того, что люди недавно находились там.

Спасатели и полиция начали поиски трёх мужчин, однако обнаружить их не удалось. Впоследствии дело рассматривал коронерский суд австралийского штата Квинсленд.

В ходе расследования выяснилось, что один из мужчин, вероятно, оказался за бортом во время рыбалки. Его товарищ попытался помочь, но также попал в воду. Коронер предположил, что после этого третий мужчина мог оказаться за бортом из-за удара качающейся мачты или другого элемента такелажа. В результате все трое, вероятно, утонули.

Таким образом, в отличие от истории «Мэри Селест», у исчезновения команды «Каз II» появилось наиболее вероятное объяснение. Однако тела мужчин так и не были найдены.

Почему корабли находят пустыми?

Истории этих судов объединяет одно обстоятельство: корабли продолжали существовать и иногда даже сохраняли способность двигаться по воде, тогда как люди на борту бесследно исчезали.

Морские расследования показывают, что за подобными случаями могут стоять самые разные причины:

Аварийная эвакуация. При угрозе затопления, пожара или взрыва экипаж может покинуть судно, даже если впоследствии выясняется, что корабль ещё можно было спасти.

Несчастный случай за бортом. В открытом море падение одного человека может привести к попытке спасения, во время которой опасности подвергаются и остальные.

Сильная непогода. Шторм, высокая волна и повреждение оборудования способны сделать управление судном практически невозможным.

Преступление или конфликт. В отдельных случаях следствие рассматривает версии мятежа, нападения и других противоправных действий, но такие предположения требуют доказательств.

При этом не каждое судно, найденное без экипажа, становится неразгаданной загадкой. Иногда расследование позволяет восстановить наиболее вероятную последовательность событий. Но если люди исчезают без свидетелей и следов, установить точную картину произошедшего бывает практически невозможно.

Корабли-призраки напоминают о том, насколько непредсказуемым может быть море. Даже современное оборудование и опыт экипажа не всегда способны защитить людей от внезапной опасности. А некоторые суда продолжают дрейфовать по океану, сохраняя на своих бортах последние следы жизни тех, кто когда-то отправился в плавание.