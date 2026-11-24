Астрономы стали свидетелями необычного космического явления. Гигантская планета, которую ученые наблюдали на протяжении семи лет, перестала проходить перед своей звездой. При этом небесное тело не разрушилось и не покинуло свою систему. Исследователи предполагают, что его орбиту изменило гравитационное воздействие другой планеты, которую пока не удалось обнаружить напрямую, передает МойГород

Речь идет об экзопланете TOI-2535 b, расположенной примерно в 1100 световых годах от Земли. Результаты исследования опубликованы 9 ноября 2026 года в научном журнале The Astrophysical Journal Letters.

Как астрономы заметили исчезновение планеты

Экзопланету TOI-2535 b обнаружили благодаря космическому телескопу NASA TESS, который ищет планеты за пределами Солнечной системы. Для этого аппарат измеряет яркость звезд и фиксирует небольшие изменения, возникающие, когда планета проходит между звездой и наблюдателем.

Такое явление называется транзитом. Во время него планета частично закрывает свет звезды, из-за чего та на короткое время становится немного тусклее.

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Впервые транзиты TOI-2535 b зафиксировали в 2019 году. На протяжении последующих семи лет ученые продолжали наблюдать за системой и заметили необычную закономерность: с каждым разом планета проходила все ближе к краю видимого диска своей звезды.

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Постепенно транзиты становились короче и менее заметными. В марте 2026 года телескоп TESS уже не обнаружил привычного падения яркости звезды. Дополнительные наземные наблюдения также не выявили прохождения планеты.

Это означало, что небесное тело перестало пересекать звездный диск с точки зрения земных наблюдателей.

Почему планета перестала быть видимой

Исследователи считают, что причиной исчезновения транзитов стало гравитационное воздействие другого крупного небесного тела. Предположительно, рядом с TOI-2535 b находится еще одна планета, масса которой может быть не меньше массы Сатурна.

Две планеты притягивают друг друга, из-за чего их орбиты постепенно меняют наклон. В результате TOI-2535 b продолжает вращаться вокруг своей звезды, но больше не проходит непосредственно перед ней с точки зрения наблюдателя с Земли.

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На необычное поведение системы указывают и другие данные. Ученые заметили, что транзиты происходили не по привычному графику: время прохождения планеты отклонялось от расчетного на шесть часов в обе стороны. Изменения продолжительности транзитов и колебания времени их наступления помогли исследователям предположить существование второго массивного объекта.

При этом саму соседнюю планету пока не удалось обнаружить напрямую. Ее существование и характеристики ученые определили на основе математических моделей и анализа гравитационного взаимодействия небесных тел. По расчетам, взаимный наклон орбит двух планет составляет не менее пяти градусов.

Когда исчезнувшая планета снова появится

По расчетам исследователей, транзиты TOI-2535 b могут возобновиться примерно через 30–50 лет. За это время положение ее орбиты относительно наблюдателя снова изменится, и планета вновь начнет проходить перед звездой.

При этом ученые допускают, что транзиты второй, пока невидимой планеты могут стать заметными гораздо раньше. Если это произойдет, астрономы получат возможность подробнее изучить обе планеты и уточнить их характеристики.

Фото: Canva

Подобные изменения напоминают механизм солнечных затмений. Например, если бы орбита Луны полностью совпадала с плоскостью движения Земли вокруг Солнца, затмения происходили бы каждый месяц. Но из-за наклона лунной орбиты тень Луны далеко не всегда попадает на Землю.

В далекой системе действует похожий принцип: даже небольшое изменение положения орбиты может привести к тому, что планета перестанет пересекать видимый диск своей звезды.

Что открытие может рассказать о происхождении планет

Обнаружение системы TOI-2535 представляет особый интерес для исследователей, изучающих происхождение горячих юпитеров.

Так называют газовые гиганты, которые обращаются очень близко к своим звездам. Их существование долго вызывало вопросы у астрономов: согласно распространенным моделям формирования планет, такие массивные небесные тела должны возникать на значительно большем расстоянии от звезды.

Ученые рассматривают несколько сценариев их перемещения. Согласно одному из них, планета сначала получает сильно вытянутую орбиту из-за гравитационного взаимодействия с другими объектами, а затем постепенно приближается к звезде. Другой сценарий предполагает постепенную миграцию внутри газопылевого диска, окружавшего молодую звезду.

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В случае TOI-2535 b наличие близкого массивного соседа может указывать на второй вариант. По мнению авторов исследования, планета, вероятно, постепенно переместилась к своей звезде, а последующие гравитационные взаимодействия изменили наклон орбит.

При этом точный механизм формирования такой необычной системы пока остается предметом изучения.

Почему открытие считается необычным

Главная особенность обнаруженной системы заключается в том, что ученым удалось непосредственно проследить, как транзиты экзопланеты постепенно менялись, а затем полностью исчезли.

Ранее астрономы уже сталкивались с системами, в которых прохождения планет перед звездами становились заметными благодаря изменению положения орбит. Однако случай TOI-2535 b стал первым подтвержденным наблюдением планеты у одиночной звезды, транзиты которой удалось проследить до полного исчезновения.

Исследование показывает, что гравитационное взаимодействие между планетами способно заметно менять их орбиты даже за сравнительно короткий по астрономическим меркам период.

Это также означает, что некоторые экзопланеты могут временно становиться недоступными для обнаружения транзитным методом. Они продолжают существовать и обращаться вокруг своих звезд, но из-за изменения геометрии орбит перестают попадать в поле наблюдения земных телескопов.