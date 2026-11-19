Гигантский астероид приблизится к Земле в 2027 году: насколько это опасно

Крупный околоземный астероид 1999 AN10 пройдет сравнительно близко от Земли 7 августа 2027 года. Его диаметр, по оценкам ученых, может достигать 1,4 километра. При этом специалисты не прогнозируют столкновения с нашей планетой, передает МойГород

Космический объект, известный под обозначением (137108) 1999 AN10, был открыт 13 января 1999 года в обсерватории Линкольнской лаборатории в штате Нью-Мексико. Он относится к группе астероидов Аполлона — небесных тел, орбиты которых пересекают орбиту Земли.

По данным Европейского космического агентства, диаметр астероида оценивается в 600–1400 метров. Он обращается вокруг Солнца примерно за 643 дня. Таким образом, один полный оборот занимает около 1,76 земного года.

Когда астероид приблизится к Земле

Максимальное сближение ожидается 7 августа 2027 года. Согласно расчетам, небесное тело пройдет на расстоянии около 389 855 километров от центра Земли. Это немного больше среднего расстояния между нашей планетой и Луной, которое составляет примерно 384 400 километров.

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Несмотря на внушительные размеры космического объекта и сравнительно небольшую дистанцию, угрозы столкновения с Землей во время этого сближения нет. В каталоге Европейского космического агентства астероид не числится среди объектов с установленным риском столкновения.

Почему за ним наблюдают ученые

1999 AN10 относят к потенциально опасным астероидам. Однако это обозначение не означает, что небесное тело обязательно столкнется с Землей. Так классифицируют достаточно крупные объекты, которые могут проходить относительно близко к нашей планете и поэтому требуют постоянного наблюдения.

После открытия астероида в 1999 году его траектория вызывала особый интерес астрономов. Первоначальные расчеты допускали, что в августе 2027 года он может пройти значительно ближе к Земле — на расстоянии около 37 тысяч километров от ее центра. В NASA тогда подчеркивали, что вероятность столкновения практически равна нулю, а прогнозируемая дистанция остается неопределенной.

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Последующие наблюдения позволили точнее рассчитать орбиту и уточнить расстояние будущего сближения. Теперь ожидается, что астероид пройдет примерно в 390 тысячах километров от Земли.

Можно ли будет увидеть его с Земли

По предварительным оценкам, во время сближения яркость 1999 AN10 может достигнуть звездной величины около 7,6. Это слишком тусклый объект для наблюдения невооруженным глазом, однако при благоприятных условиях его можно будет увидеть с помощью бинокля или телескопа.

Таким образом, августовское сближение 2027 года станет интересным астрономическим событием: крупный астероид пройдет примерно на лунном расстоянии от Земли, но, согласно актуальным расчетам, опасности для нашей планеты не представляет.

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