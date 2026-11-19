Прогноз погоды в ЗКО и на западе Казахстана на 20 ноября

В регионах прогнозируют туманы, порывистый ветер и осадки.

По данным РГП "Казгидромет", в пятницу, 20 ноября, в Западно-Казахстанской области и Уральске ночью и утром ожидается туман. Осадков не предвидится, ветер 9-14 м/с. Ночью температура составит 0…+2 °C, днем - +5…+7 °C.

В Атырауской области и Атырау временами ожидается туман и дождь. Ветер 5-10 м/с. Ночью температура составит +4…+6 °C, днем потеплеет до +8…+10 °C.

В Мангистауской области и Актау также прогнозируют туман, осадки не ожидаются. Ветер усилится с порывами до 15-20 м/с (в Актау - 9-14 м/с с порывами до 20 м/с). Ночью ожидается +8…+10 °C, днем воздух прогреется до +13…+15 °C.

В Актюбинской области ночью и утром ожидается туман, на дорогах - гололед. Пройдут дождь и снег, а днем ветер усилится до 15-18 м/с. Ночью термометры покажут -1…-3 °C, днем - +4…+6 °C.