Планету ждут экстремальные катаклизмы: ученые предупредили о климатической угрозе до 2027 года

Мощное климатическое явление «Супер-Эль-Ниньо» усиливает погодные процессы на планете и повышает риски экстремальных природных явлений. По оценкам специалистов, его последствия уже проявляются в виде рекордных температур, ускоренного таяния ледников и повышения уровня мирового океана. При этом наиболее тяжелый период, согласно прогнозам, еще впереди: экстремальная жара и связанные с ней катаклизмы могут продолжаться как минимум до 2027 года, передает МойГород.

Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) о состоянии глобального климата за 2026 год. О его выводах сообщает The Daily Mail.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что человечество вступило в период беспрецедентных климатических экстремумов. По его словам, мощное Эль-Ниньо накладывается на уже перегретую из-за деятельности человека планету.

«Мы вошли в новую эру климатических экстремумов. Сверхмощный Эль-Ниньо сталкивается с планетой, и без того перегретой из-за деятельности человека. Климатические рекорды продолжают рушиться, а человеческие потери растут», — заявил Гутерреш.

Он призвал мировых лидеров незамедлительно сокращать выбросы парниковых газов и постепенно отказываться от использования ископаемого топлива.

Рекордная жара и повышение уровня мирового океана

Согласно данным ВМО, последние 12 лет стали самыми жаркими за всю историю метеорологических наблюдений. За период с января по сентябрь 2026 года средняя температура поверхности планеты оказалась на 1,47 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

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Океаны также приближаются к новым температурным рекордам. В июне, июле и августе 2026 года был зафиксирован самый высокий уровень мирового океана за всю историю спутниковых наблюдений, которые ведутся с 1993 года.

Генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло объяснила, что Эль-Ниньо не создает дополнительное тепло, а способствует высвобождению энергии, накопленной океаном. Поскольку температура воды уже достигла рекордных значений, последствия этого процесса могут оказаться особенно серьезными.

«Эль-Ниньо не добавляет планете нового тепла. Оно высвобождает тепло из океана, который сейчас самый теплый за все время измерений. Тепла, которое может высвободиться, стало гораздо больше. Эль-Ниньо выступает „умножителем рисков“ для экстремальных погодных явлений: волны жары, тропические циклоны и ливни усиливаются быстрее, чем мы ожидали», — пояснила Сауло.

Экстремальная погода уже унесла тысячи жизней

Последствия климатических изменений ощущаются в разных частях света. Согласно приведенным в материале оценкам, экстремальные погодные явления уже привели к многочисленным человеческим жертвам.

В Европе летняя жара, засухи и лесные пожары стали причиной более 30 тысяч преждевременных смертей.

В Непале в августе смещение ледника и последовавшее за ним катастрофическое наводнение привели к гибели более 1300 человек.

В Индии в апреле аномальная жара затронула свыше 146,5 миллиона жителей.

Более 370 тысяч человек могут оказаться под угрозой из-за жары

Еще более тревожные прогнозы представили специалисты аналитического проекта El Niño Heat Mortality Tracker, разработанного Climate Impact Lab при Чикагском университете.

Согласно его оценкам, в течение следующих шести месяцев экстремальная жара может поставить под угрозу жизни более 370 тысяч человек.

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Наиболее серьезные последствия прогнозируются для Нигерии, Индии и Бразилии. По расчетам исследователей, к марту на эти три страны может приходиться более трети всех ожидаемых смертей, связанных с жарой.

Влияние экстремальных температур ощущается и в Великобритании. По приведенным в материале оценкам, с воздействием Эль-Ниньо связывают около 820 летальных исходов в стране за летний период.

Ученые подчеркивают, что возможность заранее прогнозировать последствия климатических явлений дает правительствам время для подготовки. Своевременные меры по защите населения, особенно наиболее уязвимых групп, могут помочь предотвратить гибель людей до наступления пика жары.

Ранее исследователи также предупреждали, что супер-Эль-Ниньо может привести к рекордному экономическому ущербу.