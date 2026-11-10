Загадочный астероид набирает скорость: ученые не могут объяснить его поведение

Небольшой астероид 1998 KY26 движется не совсем так, как предсказывают расчеты ученых. Во время движения вокруг Солнца он испытывает дополнительное ускорение, словно на него воздействует невидимая сила, передает МойГород со ссылкой на Futurism.

Одним из возможных объяснений считалось испарение льда внутри небесного тела, однако новое исследование поставило эту гипотезу под сомнение.

Астероид ускоряется без видимой причины

Диаметр астероида составляет всего около 11 метров. При этом он вращается вокруг своей оси с необычайно высокой скоростью6 полный оборот занимает 5,35 минуты. Но наибольший интерес ученых вызывает его движение по орбите. Астероид испытывает дополнительное ускорение, направленное перпендикулярно плоскости его орбиты.

Подобное поведение наблюдается у некоторых комет. В отличие от обычных каменистых астероидов, кометы содержат лед, который под воздействием солнечного тепла постепенно превращается в газ. Вырываясь с поверхности, он создает небольшую реактивную силу, способную менять траекторию небесного тела.

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Обычно такой процесс сопровождается появлением заметного хвоста. Однако существуют так называемые темные кометы. Внешне они похожи на обычные астероиды и не демонстрируют видимых признаков выброса вещества, но при этом испытывают дополнительное ускорение. Ученые предполагают, что оно может возникать из-за незаметного выделения газа.

Почему версия о темной комете оказалась под сомнением

Именно к этой категории исследователи могли отнести 1998 KY26. Однако для такого объяснения внутри астероида должны сохраняться запасы льда, который постепенно испаряется и создает необходимую тягу.

Проверить эту версию решили Корбин Хансен и Масатоси Хирабаяси из Технологического института Джорджии. Они разработали компьютерную модель нагревания астероида, учитывая его размеры, орбиту, отражательную способность и предполагаемый состав. Благодаря этому ученые смогли оценить температуру не только на поверхности, но и в глубине космического тела.

Результаты расчетов оказались неблагоприятными для гипотезы о том, что 1998 KY26 является темной кометой.

Чтобы водяной лед мог сохраняться под поверхностью на протяжении длительного времени, температура должна оставаться ниже примерно −128 °C. Однако моделирование показало, что даже в самых холодных областях астероида средняя температура за время его обращения вокруг Солнца составляет не менее −61 °C.

Для человека это экстремальный холод, но для сохранения водяного льда в космическом пространстве такие условия слишком теплые. При подобной температуре лед постепенно превращается в газ и улетучивается.

Исследователи подсчитали, что даже если бы водяной лед составлял 1% массы астероида, его запасы полностью исчезли бы чуть более чем за 2000 лет. Если же предположить, что именно испарение льда вызывает наблюдаемое ускорение, его хватило бы всего на 62 года.

При этом возраст самого астероида может достигать миллиардов лет. Поэтому существование значительных запасов водяного льда внутри него выглядит маловероятным.

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Что еще может заставлять астероид ускоряться

Впрочем, полностью исключать такую возможность ученые пока не спешат. Неизвестно, как долго 1998 KY26 находится на своей нынешней орбите. Если он оказался на ней сравнительно недавно, часть льда теоретически могла сохраниться. Однако новое исследование, а также более ранняя работа, указывающая на возможное происхождение объекта из пояса астероидов, делают версию о темной комете все менее убедительной.

Существует и другое возможное объяснение необычного ускорения — давление солнечного света. Излучение Солнца оказывает на небесные тела слабое, но вполне реальное воздействие. Для небольшого астероида этой силы потенциально может быть достаточно, чтобы объяснить отклонения в его движении.

«Хаябуса-2» поможет разгадать загадку

Разгадать загадку ученые рассчитывают с помощью космического аппарата «Хаябуса-2» Японского агентства аэрокосмических исследований. Он уже направляется к 1998 KY26 и должен сблизиться с ним в июле 2031 года.

Это позволит изучить необычный объект с близкого расстояния и, возможно, установить, что именно заставляет его двигаться не так, как предсказывают расчеты.

Результаты нового исследования опубликованы в научном журнале Icarus.