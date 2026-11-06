На Солнце образовалась гигантская дыра: как это повлияет на Землю

На Солнце образовалась гигантская корональная дыра размером около одного миллиона километров. По своей причудливой форме она напоминает балерину, выполняющую шпагат в прыжке. Это одна из крупнейших подобных областей, зафиксированных в 2026 году, передает МойГород со ссылкой на материал Наука Mail.

На снимках звезды заметна огромная тёмная область необычной формы. В этом месте температура и плотность плазмы значительно ниже, чем в окружающих участках солнечной короны. При этом увидеть корональную дыру невооружённым глазом невозможно: она не уменьшает яркость Солнца и не влияет на количество тепла, поступающего от него к Земле.

Однако подобные области способны влиять на космическую погоду. Через корональные дыры в космос выходят потоки быстрого солнечного ветра — заряженных частиц, которые при взаимодействии с магнитным полем нашей планеты могут вызывать геомагнитные возмущения и магнитные бури.

Когда Землю накроет солнечный ветер

По прогнозам специалистов, в ночь с 6 на 7 ноября Земля войдёт в поток быстрого солнечного ветра. Ожидается, что планета будет находиться под его воздействием не менее пяти суток. Первые заметные магнитные бури могут начаться уже ночью 7 ноября.

При этом точная интенсивность геомагнитных возмущений пока остаётся неизвестной. Она будет зависеть от фактических характеристик потока плазмы, которые специалисты ещё не могут определить.

«Далее всё будет зависеть от фактических характеристик потока плазмы, которые пока неизвестны. При некоторых вариантах Землю может ждать несколько дней магнитных бурь, тогда как при некоторых — лишь эпизодические возмущения», — отмечают исследователи.

Когда магнитное поле Земли придёт в норму

По предварительным оценкам, влияние солнечного ветра может сохраняться в течение нескольких дней. Полная стабилизация геомагнитной обстановки ожидается не раньше второй половины следующей недели — ориентировочно 13–14 ноября.

Таким образом, ближайшие дни могут сопровождаться повышенной геомагнитной активностью. Однако окончательный прогноз относительно продолжительности и силы магнитных бурь станет яснее после того, как специалисты получат данные о характеристиках солнечного ветра.