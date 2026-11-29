Свежая зелень быстро теряет привлекательный вид: листья вянут, желтеют, а стебли становятся мягкими. Иногда уже через пару дней после покупки укроп или петрушку приходится выбрасывать. Но есть простой способ продлить срок их хранения. Для этого понадобятся обычная стеклянная банка, немного воды и полиэтиленовый пакет, передает МойГород.

Как хранить зелень, чтобы она не завяла

Один из удобных способов — поставить зелень в воду, словно букет цветов. Такой метод подходит для укропа, петрушки, кинзы и мяты. При правильном хранении они могут оставаться свежими примерно неделю, а иногда и дольше.

Что понадобится:

свежий пучок зелени;

высокая стеклянная банка или стакан;

немного холодной воды;

чистый полиэтиленовый пакет.

Как правильно хранить зелень:

Переберите пучок и удалите пожелтевшие, засохшие или повреждённые листья.

Слегка подрежьте кончики стеблей, чтобы они лучше впитывали воду.

Налейте в банку примерно 2–3 сантиметра холодной воды.

Поставьте зелень в ёмкость стеблями вниз. Листья должны оставаться над водой и не касаться её.

Накройте верх пучка полиэтиленовым пакетом, не прижимая его плотно к листьям.

Поставьте банку в холодильник.

Проверяйте воду каждый день и меняйте её, если она помутнела.

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Важно следить, чтобы в воде находились только кончики стеблей, а не листья. Если зелень будет постоянно мокрой, она может быстрее испортиться.

Ещё один способ: хранение во влажном бумажном полотенце

Если в холодильнике нет места для банки, можно воспользоваться другим методом.

Для этого сначала переберите зелень и удалите испорченные листья. Затем слегка смочите бумажное полотенце водой и заверните в него пучок. Полотенце должно быть влажным, но не мокрым.

После этого положите зелень в контейнер или пакет и уберите в холодильник, желательно в отделение для овощей. Периодически проверяйте состояние полотенца: если оно полностью высохло, его можно слегка увлажнить.

Такой способ помогает сохранить необходимый уровень влаги и замедлить увядание листьев.

Почему базилик лучше хранить отдельно

Не вся зелень одинаково переносит низкую температуру. Например, базилик может потемнеть и потерять свежий вид, если оставить его в холодильнике.

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Его лучше поставить стеблями в небольшую ёмкость с водой и оставить при комнатной температуре, подальше от прямых солнечных лучей. Воду желательно периодически менять, а увядшие листья удалять.

Можно ли заморозить зелень, чтобы она не испортилась

Если вы купили слишком большой пучок и понимаете, что не успеете его использовать, зелень можно заморозить.

Для этого её необходимо промыть под прохладной проточной водой, тщательно обсушить и мелко нарезать. Затем зелень раскладывают по небольшим пакетам или формочкам для льда и отправляют в морозильную камеру.

Замороженные укроп, петрушка, кинза и другие травы удобно добавлять в супы, соусы и горячие блюда. Однако после размораживания листья могут потерять упругость, поэтому для украшения готовых блюд такой вариант подходит хуже.

Главные ошибки при хранении зелени

Чтобы укроп, петрушка и другая зелень не испортились раньше времени, стоит избегать нескольких распространённых ошибок:

Оставлять пожелтевшие листья в пучке. Повреждённые части лучше сразу удалить, чтобы они не портили остальные.

Хранить зелень в воде целиком. В воде должны находиться только кончики стеблей, иначе листья могут начать портиться.

Не менять воду в банке. Если она помутнела, её необходимо заменить.

Заворачивать мокрую зелень в пакет. Избыток влаги может ускорить порчу листьев.

Хранить все виды зелени одинаково. Например, базилик чувствителен к холоду, поэтому для него лучше выбрать отдельный способ хранения.

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Таким образом, продлить свежесть зелени несложно: достаточно поставить укроп или петрушку в небольшое количество воды, накрыть листья пакетом и убрать в холодильник. Этот простой приём поможет реже выбрасывать продукты и дольше использовать купленный пучок.