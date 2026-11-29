Казахстанцы стали ездить больше и дальше: что показала статистика перевозок

По данным Бюро национальной статистики РК, за январь–октябрь 2026 года в Казахстане перевезли 1,64 миллиарда пассажиров всеми видами транспорта. Это на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий пассажирооборот достиг 80,3 миллиарда пассажиро-километров. Этот показатель отражает суммарное расстояние, которое проехали все пассажиры. Доходы от пассажирских перевозок составили 1,4 триллиона тенге.

Основную часть пассажиров перевезли автомобильным и городским электрическим транспортом. За десять месяцев этим видом транспорта воспользовались 1,61 миллиарда человек — на 2,9% больше, чем годом ранее. Пассажирооборот вырос на 9,5% и составил 38,8 миллиарда пассажиро-километров.

Воздушным транспортом воспользовались 13,8 миллиона пассажиров. Пассажирооборот авиакомпаний вырос на 10,7%, до 28,2 миллиарда пассажиро-километров. Доходы от авиаперевозок достигли 852,1 миллиарда тенге.

На внутреннем водном транспорте перевезли 267,7 тысяч пассажиров. Пассажирооборот увеличился на 10,8% и составил 5,2 миллиона пассажиро-километров. Морским и прибрежным транспортом воспользовались 46,8 тысяч пассажиров. Железнодорожным транспортом за десять месяцев воспользовались 15,7 миллона человек. Пассажирооборот составил 13,3 миллиарда пассажиро-километров.