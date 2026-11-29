За девять месяцев 2026 года в Казахстане появилось 7,8 тысячи новых посадочных мест в кафе. Это почти на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным аналитиков Data Hub, это самый высокий показатель за январь–сентябрь за последние девять лет. При этом статистика учитывает только посадочные места в новых или реконструированных зданиях, которые официально введены в эксплуатацию. Всего с начала года в стране построили 74 здания для кафе — на 9% больше, чем за тот же период 2025 года. Данные о количестве реконструированных объектов отдельно не приводятся.

На создание новых посадочных мест потратили 28,7 миллиарда тенге. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Новые места появились в 16 регионах страны. Лидерами стали область Абай, где создано 1,7 тысячи посадочных мест, и Жамбылская область — 1,1 тысячи. При этом Астана и Алматы в статистику не вошли. В ресторанном бизнесе также сохраняется высокий показатель: за девять месяцев открыли 15,2 тысячи новых посадочных мест. Однако по сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 6%.