Сколько жителей ЗКО проголосовали на выборах в маслихаты к 10 утра

В Казахстане обнародовали первые данные о ходе голосования на выборах депутатов маслихатов: по состоянию на 10:00 явка по стране составила 12,31% от общего числа включённых в списки избирателей. Об этом сообщили в ЦИК.

Согласно предварительным сведениям территориальных избирательных комиссий, активность избирателей по регионам распределилась следующим образом:

Астана - 9,93%;

область Абай - 12,56%;

Акмолинская область - 12,04%;

Актюбинская область - 16,49%;

Алматинская область - 13,53%;

Атырауская область - 11,86%;

Западно-Казахстанская область - 11,85%;

Жамбылская область - 12,83%;

область Жетісу - 14,24%;

Карагандинская область - 14,01%;

Костанайская область - 9,75%;

Кызылординская область - 16,33%;

Мангистауская область - 13,02%;

Павлодарская область - 10,91%;

Северо-Казахстанская область - 10,82%;

Туркестанская область - 15,32%;

область Ұлытау - 12,97%;

Восточно-Казахстанская область - 14,37%;

Алматы - 6,41%;

Шымкент - 12,67%.

Напомним, внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней проходят в Казахстане сегодня, 29 ноября.