В Казахстане обнародовали первые данные о ходе голосования на выборах депутатов маслихатов: по состоянию на 10:00 явка по стране составила 12,31% от общего числа включённых в списки избирателей. Об этом сообщили в ЦИК.
Согласно предварительным сведениям территориальных избирательных комиссий, активность избирателей по регионам распределилась следующим образом:
Астана - 9,93%;
область Абай - 12,56%;
Акмолинская область - 12,04%;
Актюбинская область - 16,49%;
Алматинская область - 13,53%;
Атырауская область - 11,86%;
Западно-Казахстанская область - 11,85%;
Жамбылская область - 12,83%;
область Жетісу - 14,24%;
Карагандинская область - 14,01%;
Костанайская область - 9,75%;
Кызылординская область - 16,33%;
Мангистауская область - 13,02%;
Павлодарская область - 10,91%;
Северо-Казахстанская область - 10,82%;
Туркестанская область - 15,32%;
область Ұлытау - 12,97%;
Восточно-Казахстанская область - 14,37%;
Алматы - 6,41%;
Шымкент - 12,67%.
Напомним, внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней проходят в Казахстане сегодня, 29 ноября.