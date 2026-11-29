Выплата положена участницам системы обязательного социального страхования, за которых работодатель или они сами перечисляли социальные отчисления. Размер пособия не зависит от доходов семьи.
- Срок: со дня рождения ребенка и ежемесячно до исполнения малышу 1,5 лет.
- Если детей двое и больше: выплату назначают на каждого ребенка отдельно.
- Срок обращения: подать документы можно в течение 18 месяцев со дня рождения ребенка.
Что изменится с 1 января 2027 года
С начала 2027 года вступают в силу два ключевых изменения:
- Оформлять выплату сможет только сама мать (в отдельных случаях — законный представитель).
- При выходе на работу выплату сохранят. Мама сможет сама решить, когда вернуться к работе, и продолжит получать ежемесячные начисления до полутора лет ребенка.
После регистрации рождения ребенка система автоматически проверяет право на выплату и отправляет проактивное SMS-сообщение — собирать справки не нужно. Заявку также можно подать на портале eGov.kz, через приложения банков второго уровня или обратиться в ЦОН.