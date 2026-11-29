Выплаты по уходу за ребенком в Казахстане: что изменится для мам с 2027 года

Работающим мамам в Казахстане платят ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет из ГФСС. С 1 января 2027 года правила назначения и выхода на работу изменятся.

Выплата положена участницам системы обязательного социального страхования, за которых работодатель или они сами перечисляли социальные отчисления. Размер пособия не зависит от доходов семьи.

Срок: со дня рождения ребенка и ежемесячно до исполнения малышу 1,5 лет.

со дня рождения ребенка и ежемесячно до исполнения малышу 1,5 лет. Если детей двое и больше: выплату назначают на каждого ребенка отдельно.

выплату назначают на каждого ребенка отдельно. Срок обращения: подать документы можно в течение 18 месяцев со дня рождения ребенка.

Что изменится с 1 января 2027 года

С начала 2027 года вступают в силу два ключевых изменения:

Оформлять выплату сможет только сама мать (в отдельных случаях — законный представитель).

При выходе на работу выплату сохранят. Мама сможет сама решить, когда вернуться к работе, и продолжит получать ежемесячные начисления до полутора лет ребенка.

После регистрации рождения ребенка система автоматически проверяет право на выплату и отправляет проактивное SMS-сообщение — собирать справки не нужно. Заявку также можно подать на портале eGov.kz, через приложения банков второго уровня или обратиться в ЦОН.