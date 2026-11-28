Подозреваемую в поджоге дома, где погибли пять человек, задержали в Алматы

В Алматы полицейские задержали женщину, подозреваемую в поджоге частного дома, при котором погибли пять человек. Об этом сообщили в департаменте полиции города.

Чтобы выйти на след предполагаемой виновницы и восстановить картину произошедшего, оперативники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и отследили её маршрут передвижения. По предварительной версии следствия, дом подожгли умышленно из-за личной неприязни.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий 37-летняя подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжается досудебное расследование, - уточнили в ведомстве.

Напомним, пожар в Бостандыкском районе Алматы случился в ночь на 26 ноября. Во время тушения огня в доме нашли тела пятерых погибших, один из них ребенок. Полиция возбудила уголовные дела и сформировала для расследования специальную следственно-оперативную группу.

