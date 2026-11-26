Пять человек погибли при пожаре в Алматы

В Алматы при пожаре погибли пять человек - их тела нашли во время тушения огня в частном доме в Бостандыкском районе, сообщили в ДЧС города. Среди погибших есть один несовершеннолетний.

Вызов на пульт "112" поступил ночью в 03:44. По данным ведомства, первый пожарный расчет прибыл на место спустя четыре минуты - к этому моменту здание уже было полностью охвачено пламенем, шло интенсивное открытое горение.

Спасатели полностью ликвидировали огонь в 04:42. В тушении участвовали около 35 сотрудников ДЧС и девять единиц спецтехники.

Причины и обстоятельства трагедии сейчас выясняются.