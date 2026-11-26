В Москве перед стартом конференции по искусственному интеллекту AI Journey прошли переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость форума AI Journey 2026 и напомнил, что текущий год был объявлен в Казахстане Годом развития искусственного интеллекта. По его словам, страна делает ставку на цифровизацию и уже улучшила позиции в рейтинге ООН по развитию электронного правительства и человеческого капитала, поднявшись с 24-го на 16-е место в мире.

- Я помню, первый форум мы проводили в режиме онлайн в условиях ковида в 2020 году. Вы тогда выступили очень ярко и говорили о том, что не пройдёт и трёх-четырёх лет, и тема искусственного интеллекта, цифровизации выйдет на первый план. Так оно и случилось. Сейчас все говорят о высоких технологиях, об искусственном интеллекте, о том, как он поведёт себя в будущем, - отметил президент Казахстана.

Глава государства добавил, что в Москву с ним прибыла представительная бизнес-делегация, а Казахстан внимательно изучает российский опыт, в том числе в сфере кибербезопасности. Он положительно оценил работу на казахстанском рынке российских технокомпаний - в частности, "Сбера" и "Яндекс Казахстана", который вошёл в число крупнейших работодателей республики.

Отдельно стороны остановились на торгово-экономическом партнёрстве. Токаев отметил, что взаимная торговля уверенно приближается к 30 млрд долларов, а из 178 совместных проектов, сформированных после майского госвизита Путина в Казахстан, 124 уже реализованы.

Кроме того, президент Казахстана поздравил российского коллегу с итогами недавнего саммита в китайском Шэньчжэне, где прошла трёхсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

- Я смотрел и радовался за Россию, которая именно в этот очень сложный период развития истории, когда геополитика, как говорится, пустилась в пляс, то есть является абсолютно нестабильной, вышла на первый план в качестве великой державы. И, конечно же, это огромная заслуга президента России в Вашем лице, Владимир Владимирович, - сказал Касым-Жомарт Токаев, назвав принятую в Шэньчжэне Декларацию крупным успехом российской дипломатии.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана за участие в конференции Сбербанка в качестве главного гостя и отметил высокие темпы двустороннего взаимодействия.

- Товарооборот у нас растёт хорошими темпами, уже продвигается к 30 млрд долларов. В национальных валютах осуществляются расчёты, тоже уже объём большой - 90 с лишним процентов. Межправкомиссия работает активно с обеих сторон. В общем, всё двигается хорошим темпом, на хорошем уровне находится, - подчеркнул Владимир Путин.

В завершение встречи лидеры обсудили совместные проекты в энергетике, промышленности, АПК, транспорте и логистике, а также сверили позиции по актуальным региональным и международным вопросам.