Как долго можно хранить мясо в морозилке: когда его качество начинает ухудшаться

Морозильная камера позволяет делать запасы мяса на несколько месяцев, однако не все продукты одинаково хорошо переносят длительное хранение при низких температурах. Например, фарш теряет качество быстрее, чем цельные куски, а неправильная упаковка может привести к высыханию продукта и окислению жиров. Сколько можно держать разные виды мяса в морозилке и как правильно замораживать продукты, чтобы они дольше оставались свежими, передает МойГород со ссылкой на журнал Martha Stewart.

Сколько хранится сырое мясо в морозильной камере

При температуре −18 градусов и ниже сроки хранения зависят от вида мяса, его формы и того, насколько хорошо продукт защищен от контакта с воздухом. Чтобы сохранить вкус и текстуру, рекомендуется придерживаться следующих временных промежутков:

Говядина, свинина, баранина и телятина кусками — от 4 до 12 месяцев. При этом крупные куски, предназначенные для запекания, обычно лучше сохраняют качество, чем тонкие стейки и отбивные.

Мясной фарш из говядины, свинины, баранины, телятины, курицы или индейки — 3–4 месяца.

Мясо, нарезанное кубиками для тушения, — около 3–4 месяцев.

Сырые колбаски — 1–2 месяца.

Целая курица или индейка — до 12 месяцев.

Отдельные части птицы — до 9 месяцев.

Фото: Canva

Это ориентировочные сроки, в течение которых продукты должны сохранять наилучшие вкусовые качества и текстуру. Их превышение не означает, что мясо автоматически становится опасным для употребления. Аналогичные рекомендации по хранению большинства видов мяса и птицы приводит американский ресурс по безопасности пищевых продуктов FoodSafety.gov.

Почему фарш портится быстрее цельного куска мяса

Во время измельчения мясо разделяется на множество небольших частиц. Из-за этого значительно увеличивается общая площадь поверхности, которая контактирует с воздухом. В результате продукт быстрее теряет влагу, а содержащиеся в нем жиры окисляются. Это может негативно сказаться на вкусе и запахе фарша.

Читайте также: Как расколоть грецкие орехи без лишних усилий: простой кухонный трюк

Похожий процесс происходит, если заморозить мясо в негерметичной упаковке. На поверхности продукта могут появиться сухие участки сероватого или коричневатого оттенка. Такое явление называют морозильным ожогом. Оно ухудшает текстуру и вкус мяса, однако само по себе не свидетельствует о том, что продукт стал небезопасным.

Отдельное внимание стоит уделять жирным кускам свинины. Из-за окисления жиров они могут быстрее приобретать неприятный привкус. Поэтому такое мясо желательно использовать ближе к началу рекомендованного срока хранения.

Как правильно замораживать мясо

Чтобы мясо дольше оставалось сочным, не пересыхало и не впитывало посторонние запахи, необходимо свести к минимуму его контакт с воздухом. Один из наиболее подходящих вариантов — вакуумная упаковка.

Если специального устройства для вакуумирования нет, можно воспользоваться пакетами, предназначенными для морозильной камеры. Перед закрытием из них следует максимально выпустить воздух. Также подойдет специальная морозильная бумага или плотная фольга.

Тонкая пленка и лоток, в которых мясо продается в супермаркетах, не всегда обеспечивают достаточную защиту при длительном хранении. Если продукт планируется оставить в морозилке более чем на два месяца, заводскую упаковку рекомендуется дополнительно обернуть или поместить в герметичный пакет.

Читайте также: Нужно ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь: что происходит, если он работает круглосуточно

Перед замораживанием мясо удобно разделить на порции, рассчитанные на одно приготовление. Так не придется размораживать весь запас ради небольшого количества продукта. Фарш можно заранее распределить по пакетам и сплющить в тонкие пласты. В таком виде он быстрее замерзает, занимает меньше места и удобнее размораживается.

На каждой упаковке желательно указать вид мяса и дату замораживания. Это поможет контролировать сроки хранения и своевременно использовать продукты.

Может ли мясо храниться в морозилке годами

Если мясо непрерывно хранится при температуре −18 градусов или ниже, оно может оставаться безопасным для употребления неопределенно долго. Однако это не означает, что спустя несколько лет продукт сохранит первоначальные вкус и текстуру.

Фото: Canva

Со временем мясо может терять влагу, становиться более сухим и жестким. Жир способен приобретать прогорклый привкус, а морозильный ожог дополнительно ухудшает качество продукта.

Если мясо имеет выраженный прогорклый запах или другие подозрительные признаки, лучше не рисковать. При этом одно лишь изменение цвета или появление сухих участков после замораживания не позволяет достоверно определить, безопасен ли продукт.

Важно помнить и о том, что замораживание не исправляет порчу, которая началась еще до помещения мяса в морозильную камеру. Поэтому для хранения лучше выбирать свежий продукт, поддерживать стабильную температуру и следить за датами на упаковках.

Как правильно размораживать мясо и следить за запасами

После длительного хранения важно не только правильно заморозить продукт, но и соблюдать правила его размораживания. Если мясо оттаяло в холодильнике и все время оставалось холодным, при определенных условиях его можно заморозить повторно. Однако после повторной заморозки вкус и текстура могут ухудшиться. При этом значение имеют способ размораживания и время, которое продукт провел вне морозильной камеры.

Еще одна распространенная проблема — пакеты с мясом, которые месяцами лежат в морозилке без указания даты замораживания. Даже если такие продукты не представляют опасности, их качество со временем может заметно ухудшиться. Потеря влаги, морозильный ожог и изменение вкуса — причины периодически проверять запасы и в первую очередь использовать мясо, которое было заморожено раньше.

Читайте также: Как высушить одежду без света и отопления: семь способов для холодной квартиры

На состояние продуктов также влияют условия хранения и герметичность упаковки. Поэтому важно следить за тем, насколько плотно закрыты пакеты и контейнеры, а также не оставлять продукты в морозильной камере без контроля на протяжении длительного времени.

Особенно внимательно стоит относиться к запасам при перебоях с электричеством. Если морозильная камера перестает работать, температура внутри постепенно повышается. Процесс может ускориться, если часто открывать дверцу.

Во время отключения электроэнергии рекомендуется держать продукты плотно упакованными и не открывать морозилку без необходимости. Также стоит проверять, сохранились ли в мясе кристаллы льда. Дальнейшие действия зависят от того, как долго продукты находились без надлежащего охлаждения.