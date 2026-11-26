По данным центра iKomek, 26 ноября 2026 года в связи с профилактическими работами на трансформаторных подстанциях на нескольких улицах города временно ограничат подачу электроэнергии.
График отключений:
- С 09:00 до 13:00 (работы на ТП-202). Без электроснабжения останутся 335 абонентов. Отключение частично затронет улицы Тайманова, Жексембаева, Покатилова, 8 Марта, Даулеткерея, А. Карева и Жумагалиева.
- С 14:00 до 17:30 (работы на ТП-625). Свет отключат у 384 абонентов - по улице Гагарина, а также в 1-м, 2-м и 3-м Строительных переулках.
Подачу электроэнергии возобновят сразу после завершения технических работ.