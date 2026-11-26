В МВД прокомментировали рассылку о «полицейских», собирающих биометрию по квартирам

В Министерстве внутренних дел назвали фейком сообщения о том, что сотрудники полиции ходят по домам, проверяют документы и собирают биометрические данные жителей, передает Polisia.kz.

По информации официального Telegram-канала ведомства, в мессенджерах и соцсетях снова пересылают предупреждения о неизвестных, которые якобы под видом стражей порядка проводят поквартирный обход для сбора биометрии.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

- МВД сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Аналогичные рассылки распространялись и ранее и опровергались полицией, - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве призвали казахстанцев ориентироваться исключительно на официальные сообщения, не пересылать непроверенные слухи и напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность.