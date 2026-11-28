Во многих японских домах зимой бывает довольно холодно, поскольку центральное отопление в стране распространено далеко не повсеместно. Вместо того чтобы постоянно обогревать все помещение, местные жители используют специальные приспособления, выбирают теплую домашнюю одежду и придерживаются необычных сезонных традиций, передает МойГород

Некоторые из этих привычек могут удивить иностранцев: японцы греются за столами со встроенными обогревателями, носят с собой специальные грелки, готовят ужин прямо за столом и даже купаются в горячих источниках под открытым небом во время снегопада. Об этом сообщает издание Furansu Japon.

Рассказываем о 12 зимних привычках, которые помогают японцам справляться с холодом.

1. Проводят время за столом со встроенным обогревателем

Один из самых известных способов согреться в Японии — котацу. Внешне он напоминает обычный низкий столик, однако под его поверхностью установлен нагревательный элемент, а тепло удерживает плотное одеяло, которым накрывают конструкцию.

За котацу японцы могут часами обедать, работать, смотреть телевизор и проводить время с близкими. Под одеялом сохраняется комфортная температура, поэтому иногда люди даже засыпают прямо за таким столом.

2. Согревают постель с помощью грелок

Несмотря на распространение современных электрических приборов, в Японии по-прежнему популярны традиционные грелки с горячей водой — ютанпо.

Это металлические или пластиковые емкости, которые помещают в специальные тканевые чехлы. Их кладут в постель перед сном, чтобы согреть одеяло и ноги. Некоторые японцы даже обнимают грелку во время сна.

Такие приспособления способны сохранять тепло до утра. Кроме того, они практически не требуют затрат на электроэнергию. В продаже также появились современные электрические модели, которые можно перезаряжать.

3. Носят специальную теплую одежду дома

Зимой частью домашнего гардероба многих японцев становятся традиционные стеганые куртки — дотера и хантен. Их изготавливают из хлопка, а плотная конструкция помогает удерживать тепло.

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Для прогулок и поездок на работу японцы также используют тонкое термобелье. Особую популярность такая одежда приобрела в начале 2000-х годов.

4. Пользуются портативными грелками

В японских магазинах и аптеках продаются небольшие пакетики под названием «кайро». Внутри них находится железный порошок, который после контакта с кислородом начинает выделять тепло.

Такие грелки активируются после извлечения из герметичной упаковки. Их можно держать в руках, класть в обувь или прикреплять к одежде. Согревающий эффект сохраняется в течение нескольких часов.

5. Греют руки банками с горячими напитками

С наступлением холодов в японских торговых автоматах меняется ассортимент. Наряду с холодными напитками появляются подогретые варианты, которые можно узнать по красной маркировке.

По дороге на работу жители покупают горячий кофе, чай с молоком, шоколад и даже суп. Прежде чем выпить напиток, многие некоторое время держат банку в руках или кладут ее в карман, используя в качестве небольшой грелки.

6. Носят маски и увлажняют воздух

Зимой японцы уделяют внимание защите от сезонных заболеваний. Медицинские маски помогают не только снизить распространение инфекций, но и согреть вдыхаемый воздух.

Еще одна распространенная привычка — полоскать горло после возвращения с улицы. В Японии эту процедуру называют «угай», а детей приучают к ней с раннего возраста.

Кроме того, из-за сухого зимнего воздуха в спальнях часто устанавливают увлажнители.

7. Готовят ужин прямо за столом

В холодное время года японские семьи часто собираются за набэ — горячим блюдом, которое готовят непосредственно во время ужина.

В центре стола устанавливают кастрюлю с бульоном, куда постепенно добавляют овощи, грибы, мясо и морепродукты. Каждый участник трапезы может самостоятельно выбирать ингредиенты.

Когда основные продукты съедены, в оставшемся бульоне готовят рис или лапшу. Такой ужин не только помогает согреться, но и становится поводом собраться всей семьей.

8. Покупают горячие блюда в обычных магазинах

Зимой в японских магазинах у касс можно увидеть специальные емкости с одэном. Это блюдо из ингредиентов, которые долго томятся в горячем бульоне.

Покупатели сами выбирают, что положить в порцию: яйца, кусочки тофу, рыбные котлеты или белую редьку. Последняя особенно популярна благодаря тому, что во время приготовления хорошо пропитывается бульоном.

9. Согревают руки печеным бататом

Еще одна характерная особенность японской зимы — фургоны с печеным сладким картофелем, которые появляются на жилых улицах. Продавцы оповещают жителей о своем приближении характерной мелодией.

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Батат медленно запекают на разогретых камнях. Благодаря этому его мякоть становится мягкой и сладкой. Готовый картофель заворачивают в бумагу, поэтому некоторое время его можно держать в руках как небольшую грелку.

10. Добавляют цитрусовые в горячую ванну

Особый зимний ритуал связан с днем зимнего солнцестояния, который приходится на 21 или 22 декабря. В этот период японцы кладут целые плоды юзу в наполненную горячей водой ванну.

Цитрусовые обладают насыщенным ароматом, который распространяется по помещению во время купания. Согласно народному поверью, такая процедура помогает защититься от простуды в холодный сезон.

Традиция сохраняется не только в частных домах, но и в общественных купальнях.

11. Купаются в горячих источниках во время снегопада

Даже холодная погода не мешает японцам посещать онсэны — купальни с водой из природных горячих источников.

Для многих особое удовольствие заключается в том, чтобы находиться в воде температурой выше 40 градусов и одновременно любоваться заснеженными пейзажами. Поэтому купание под открытым небом во время снегопада стало одной из характерных зимних традиций страны.

Дома японцы также уделяют большое внимание вечернему купанию. Сначала они моются под душем, а затем погружаются в ванну с горячей водой. После этого многие сразу отправляются спать, чтобы сохранить тепло.

12. Устраивают большую уборку перед Новым годом

Не все зимние традиции японцев связаны непосредственно с согреванием. Одна из важных сезонных привычек — осодзи, масштабная уборка перед наступлением нового года.

До конца декабря принято тщательно мыть окна, приводить в порядок кухню, разбирать шкафы и избавляться от ненужных вещей. Убирают не только жилые помещения, но и офисы.

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Обычай связан с древней традицией очищения домов и храмов перед встречей божества нового года. Сегодня осодзи остается важной частью подготовки к главному празднику.

Таким образом, японцы используют самые разные способы пережить холодный сезон: от специальных столов с подогревом и портативных грелок до горячих блюд и купания в природных источниках. Многие из этих привычек стали частью повседневной жизни и передаются из поколения в поколение.