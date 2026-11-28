Сегодня, 28 ноября, с 00:00 в Казахстане начался день тишины перед предстоящими выборами депутатов маслихатов всех уровней.

В Казахстане наступил день тишины перед внеочередными выборами депутатов маслихатов. Теперь любая предвыборная агитация окажется вне закона до закрытия избирательных участков вечером 29 ноября. За нарушение запрета грозят реальные штрафы - причём не только политикам, но и обычным пользователям соцсетей.

Что именно запрещено 28 и 29 ноября

Избирателям дают сутки, чтобы спокойно обдумать свой выбор без давления рекламы. В день тишины и непосредственно в день голосования нельзя:

Публиковать новую агитацию. Под запрет попадают любые посты, сторис, ролики и комментарии с призывами голосовать за или против конкретного кандидата или партии.

Под запрет попадают любые посты, сторис, ролики и комментарии с призывами голосовать за или против конкретного кандидата или партии. Продвигать старые материалы. Сайтам, пабликам и блогерам запрещено заново выводить предвыборные тексты на главные страницы, запускать на них таргетированную рекламу или делать репосты.

Сайтам, пабликам и блогерам запрещено заново выводить предвыборные тексты на главные страницы, запускать на них таргетированную рекламу или делать репосты. Проводить встречи и акции. Митинги, дебаты, раздача листовок и любая уличная реклама с наступлением субботы полностью прекращаются.

Нужно ли удалять старые посты и плакаты

Закон не требует срывать уличные билборды или зачищать ленту в соцсетях. Листовки на специальных стендах, баннеры и публикации в интернете, которые вышли до 00:00 28 ноября, могут оставаться на своих местах - главное, не поднимать их в топ и не привлекать к ним новое внимание.

При этом информационные сообщения о самой процедуре выборов - например, напоминания о времени работы участков (с 7:00 до 20:00) или призывы просто прийти и проголосовать без упоминания фамилий и названий партий - под запрет не попадают.

Напомним, 29 ноября в Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов всех уровней. В ЗКО откроют 488 избирательных участков, более четверти из них находятся в Уральске. Всего в регионе зарегистрированы 451 868 избирателей.

В области сформированы 673 избирательные комиссии, в составе которых работают 4 079 человек. Из 488 избирательных участков 136 (27,9%) расположены в Уральске. Ещё 14 участков закрытого типа: один в воинской части, один - в изоляторе временного содержания и 12 - в медицинских учреждениях.

Большинство участков разместили в учреждениях образования (237) и культуры (189). Также голосование проходит на 29 объектах здравоохранения, 16 спортивных сооружениях, в 4 социальных учреждениях и 13 других зданиях. Помещения в районах полностью соответствуют требованиям, обеспечены урнами и информационными материалами.

По итогам голосования в регионе распределят 188 депутатских мандатов: