Как отмыть кухню от жира без химии: простой домашний состав

Жирные пятна на кухонных фасадах, плите и столешницах появляются даже при регулярной уборке. Со временем на поверхностях накапливаются налёт, пыль и следы от приготовления пищи, избавиться от которых бывает непросто. Для разных участков кухни многие покупают отдельные чистящие средства, однако расходы на бытовую химию могут оказаться значительными.

В качестве альтернативы можно приготовить домашний раствор из нескольких доступных компонентов. Он не требует сложных манипуляций и подходит для обработки некоторых кухонных поверхностей. Рассказываем, что понадобится для его приготовления и как правильно использовать состав, передает МойГород.

Какие ингредиенты понадобятся

Основой домашнего средства выступает обычный столовый уксус. В рецепте используется 9-процентный раствор, который помогает справляться с жирным налётом. Однако важно учитывать, что уксус подходит не для всех материалов: кислота может повредить отдельные покрытия.

Для приготовления состава потребуются:

100 мл столового уксуса;

один стакан воды;

две столовые ложки спирта.

Вода разбавляет уксус, а спирт помогает растворять некоторые загрязнения и ускоряет высыхание обработанной поверхности. При этом из-за содержания спирта готовый состав легко воспламеняется, поэтому использовать его рядом с открытым огнём или горячими конфорками нельзя.

Как приготовить домашнее чистящее средство

Для приготовления понадобится чистый флакон с распылителем. В него нужно налить стакан воды, добавить 100 мл уксуса и две столовые ложки спирта. Затем ёмкость следует плотно закрыть и аккуратно встряхнуть, чтобы компоненты смешались.

Перед использованием раствор рекомендуется проверить на небольшом незаметном участке поверхности. Если материал не изменил цвет и структуру, можно переходить к уборке.

Как правильно использовать состав

Раствор наносят на загрязнённый участок тонким слоем и оставляют примерно на 10 минут. За это время жирный налёт может размягчиться, после чего поверхность протирают чистой влажной тряпкой.

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Если загрязнение застарелое, обработку можно повторить. В завершение поверхность рекомендуется вытереть насухо салфеткой из микрофибры — это поможет убрать остатки влаги и избежать разводов.

Некоторые используют подобный состав для очистки раковины, варочной панели и других участков кухни. Однако перед обработкой важно убедиться, что материал устойчив к уксусу и спирту. Плиту и духовку можно протирать только после полного остывания, при выключенных конфорках.

На каких поверхностях нельзя использовать уксус

Несмотря на доступность ингредиентов, домашний раствор подходит не для всех материалов. Уксус не рекомендуется применять на натуральном камне, в том числе мраморе и граните: кислота может повредить поверхность и лишить её блеска.

С осторожностью следует относиться к деревянным фасадам без надёжного защитного покрытия, резиновым уплотнителям и алюминиевым деталям. В таких случаях лучше использовать средства, предназначенные для конкретного материала.

Также нельзя смешивать уксус с хлорсодержащими чистящими средствами: при такой реакции может выделяться опасный газ. Не следует соединять его и с перекисью водорода.

Меры предосторожности при уборке

Работать с раствором лучше в резиновых перчатках, а помещение во время уборки необходимо проветривать. Уксус может раздражать кожу и дыхательные пути, особенно при длительном использовании в плохо проветриваемом пространстве.

Из-за содержания спирта состав нельзя распылять возле огня, включённых конфорок и других источников воспламенения. Перед обработкой варочной панели или духовки нужно убедиться, что они полностью остыли.

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Готовый раствор следует хранить в плотно закрытом и подписанном флаконе, отдельно от пищевых продуктов и в месте, недоступном для детей.

Домашнее средство может стать недорогой альтернативой некоторым покупным составам для уборки. Однако его эффективность зависит от типа и степени загрязнения, а также от материала поверхности. Поэтому перед применением важно проверить реакцию покрытия и соблюдать меры безопасности.