Снег и гололёд ожидаются на западе Казахстана 28 ноября

По данным РГП "Казгидромет", 28 ноября в Западно-Казахстанской области ожидается снег, гололед, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем ожидается -5 градусов, ночью -8.

На севере, востоке Атырауской области ожидается небольшой снег, гололед, сильный ветер. Температура воздуха днем составит -5 градусов, ночью -7.

В Актюбинской отбласти синоптики прогнозируют снег, низовую метель, гололед, ветер с порывами до 23 метров в секунду. Днем -6 градусов, ночью -8.

Дождь и ветер с порывами ожидаются в Мангистауской области. Температура воздуха днем составит +7 градусов, ночью -3.