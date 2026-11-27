Власти Западно-Казахстанской области направили в Правительство предложение о присвоении индустриальной зоне в Теректинском районе статуса специальной экономической зоны (СЭЗ). После выхода постановления инвесторы получат здесь не только готовую инфраструктуру, но и налоговые и таможенные льготы.

Власти Западно-Казахстанской области направили в Правительство предложение о присвоении индустриальной зоне в Теректинском районе статуса специальной экономической зоны (СЭЗ). После принятия постановления инвесторы получат не только готовую инфраструктуру, но и налоговые с таможенными льготами.

О планах по изменению статуса площадки сообщил глава региона Нариман Турегалиев во время выездного заседания регионального инвестиционного штаба, которое он провёл совместно с прокурором области Нурбеком Уласбекулы, передает пресс-служба акимата ЗКО.

Рабочая группа осмотрела в Теректинском районе проект ТОО «Казкомсервис». Компания арендовала здесь участок площадью 50 гектаров и построила асфальтобетонный завод мощностью 240 тонн продукции в час. Инвестор за свой счёт подвёл к предприятию электричество и газ от магистральных сетей, а для водоснабжения пробурил скважину.

Чтобы обеспечить бесперебойный выпуск дорожно-строительных материалов, на территории завода оборудовали хранилище битума и бетонный узел. Для подвоза инертных материалов и сырья к предприятию подвели железнодорожный тупик, способный одновременно принимать 42 вагона.

Выпущенный асфальтобетон уже используют на ключевых дорожных стройках региона — при реконструкции трассы Подстёпное — Фёдоровка — граница РФ и строительстве дорог в уральском микрорайоне Акжайык. В дальнейшем предприятие планирует поставлять продукцию и другим дорожно-строительным компаниям.