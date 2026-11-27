В Уральске отменили ремонт дороги за 272 миллиона тенге

Прокуратура Уральска выявила нарушения при проведении госзакупок на капитальный ремонт автомобильной дороги стоимостью 272 миллиона тенге.

Ранее городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог заключил договор на капремонт участка протяжённостью 1,2 километра. Однако проверка показала нарушения бюджетного законодательства: запланированные работы не соответствовали заявленному виду ремонта, а укладка асфальтового покрытия не имела экономического обоснования.

По протесту надзорного органа договор расторгли. Руководителю отдела ЖКХ за допущенные нарушения объявили строгий выговор.