«Кидалась на собак и странно кричала»: дикую лису заметили в селе ЗКО

В селе Аксуат Теректинского района ЗКО местные жители заметили дикую лису и софотографировали её. По словам сельчан, хищник свободно разгуливал по улицам, издавал странные звуки и бросался на собак.

Необычное поведение дикого животного всерьёз обеспокоило жителей - люди опасаются, что лиса может быть больна бешенством и представлять угрозу для домашних животных и сельчан.

В Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что официальных обращений по этому факту к ним пока не поступало.

-Инспекцией было поручено сотрудникам Уральского лесхоза выяснить и принять необходимые меры, - сообщили в ведомстве.