21 ноября, в годовщину запуска бренда Geely Galaxy в Казахстане, во всех официальных дилерских центрах марки представили новый подключаемый гибрид Monjaro EM i. За первые два дня владельцами кроссовера стали 150 клиентов.

На презентации собрались поклонники гибридных автомобилей, журналисты, автоблогеры и клиенты, которые хотели одними из первых приобрести новинку. К старту продаж Geely Galaxy подготовил специальное предложение: первые 150 покупателей получили комплект шин в подарок. Все 150 автомобилей, на которые распространялась акция, обрели владельцев за два дня.

Одной из главных тем презентации стали различия между двумя версиями Monjaro EM‑i. Переднеприводная Max предлагает больший суммарный запас хода, а полноприводная Ultra - более быстрый разгон и возможность проехать дальше на электротяге.

Фото: Stanislav Chen

Две версии с разницей в цене в 1 млн тенге

В обеих комплектациях Monjaro EM‑i сочетает 1,5‑литровый турбомотор, электропривод и гибридную трансмиссию 3DHT. Тяговую батарею можно заряжать от внешнего источника, чтобы использовать электрорежим в повседневных поездках.

Max за 14 990 000 тенге развивает 279 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 7,7 секунды. Батарея ёмкостью 18,4 кВт·ч обеспечивает до 92 км на электротяге, а суммарный запас хода достигает 1 200 км по циклу NEDC. Заявленный расход при разряженной батарее составляет 5,4 л на 100 км по тому же циклу.

Ultra за 15 990 000 тенге оснащается полным приводом и развивает 340 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,83 секунды. Батарея ёмкостью 29,8 кВт·ч позволяет проехать до 130 км на электротяге, а суммарный запас хода достигает 1 095 км по циклу NEDC. На станции быстрой зарядки постоянным током пополнение заряда с 30 до 80% занимает 15 минут.

Что входит в оснащение

Уже в версии Max предусмотрены панорамная крыша, обогрев передних и задних сидений, руля и лобового стекла. Мультимедийная система Flyme Auto с экраном 15,4 дюйма поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. В стандартное оснащение также входят камеры кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и контроля слепых зон. В Ultra добавлены проекционный дисплей, вентиляция и массаж передних сидений, а также аудиосистема с 16 динамиками.

Geely Galaxy Monjaro EM‑i уже представлен во всех официальных дилерских центрах Geely Galaxy в Казахстане. Там можно записаться на тест-драйв и оформить покупку с первоначальным взносом от 10%.