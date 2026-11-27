Верблюды стали причиной задержки поезда на 1,5 часа на западе Казахстана

Их владельцы должны будут выплатить 251 тысячу тенге.

В Мангистауской области суд обязал хозяев безнадзорных верблюдов возместить железнодорожному перевозчику ущерб за простой состава, сообщается на сайте Верховного суда.

Инцидент произошёл на маршруте Бейнеу-Мангистау. На железнодорожных путях перед грузовым поездом внезапно появились три верблюда без присмотра. Машинист применил экстренное торможение, но из-за большой массы состава и короткого расстояния избежать столкновения не удалось.

Животные погибли, а поезд задержался в пути почти на полтора часа. Материальный ущерб перевозчика из-за вынужденного простоя превысил 251 тысячу тенге.

Полицейские привлекли владельцев верблюдов к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота. Позже перевозчик обратился с иском в суд.

Мангистауский районный суд удовлетворил требования компании в полном объёме и постановил взыскать с хозяев животных в солидарном порядке более 251 тысячи тенге ущерба, а также судебные расходы. Решение уже вступило в законную силу.