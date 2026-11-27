Врачи отмечают, что сезонный грипп и ОРВИ действительно могут протекать тяжело, особенно у людей с ослабленным иммунитетом или без прививки, но доверять стоит только официальной информации.

Каждый эпидсезон в соцсетях и мессенджерах появляются пугающие сообщения о «новом страшном вирусе», который якобы не сбивается жаропонижающими и переполняет больницы. Специалисты центра по борьбе с дезинформацией разобрали самые популярные слухи этого сезона и рассказали, что происходит на самом деле.

Миф 1. Врачи подтвердили появление нового жуткого вируса В некоторых публикациях слова инфекциониста подали так, будто в стране появилась неизвестная инфекция. На деле врач говорила об обычном для этого сезона наборе респираторных вирусов, включая грипп A(H1N1). Никакого нового вируса в Казахстане не выявляли.

Миф 2. Детские больницы переполнены из-за неизвестной инфекции Поводом для паники стали видео с очередями в приёмных покоях. В Минздраве пояснили, что это обычный сезонный подъём ОРВИ и гриппа. Например, за одну неделю в Алматы зарегистрировали 16 841 случай ОРВИ — это в 2,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года.

Миф 3. Школы закроют на дистанционку, а новогодние утренники отменят Несмотря на тревожные рассылки в родительских чатах, ни в одной школе страны не зафиксировали превышения эпидпорога, при котором классы отправляют на онлайн-обучение. Оснований для отмены новогодних утренников также нет.

Миф 4. По стране гуляет «жёсткий гонконгский грипп» Ещё с сентября пользователи жаловались на тяжёлые симптомы и писали о новом штамме. В Комитете санэпидконтроля официально заявили: новых, ранее неизвестных вирусов не обнаружено.

По данным ведомства, эпидситуация в стране остаётся на обычном сезонном уровне:

за последнюю неделю в Казахстане выявили 133 052 случая ОРВИ — заболеваемость снизилась на 6,8%, а с начала сезона она на 28,3% ниже прошлогодней;

с 1 сентября лабораторно подтвердили 297 случаев гриппа: 295 — типа A(H1N1) и два — типа B;

среди других инфекций преобладают риновирусы, бокавирусы и аденовирусы;

прививку от гриппа уже получили более двух миллионов казахстанцев;

по стране развёрнуто 13 335 инфекционных коек, сейчас они заняты на 68% (детские — на 72%).

Специалисты напоминают, что похожие фейки массово рассылали и в 2025 году - тогда в соцсетях пугали дефицитом лекарств в аптеках, массовым "отравлением" и десятками смертей от гриппа, но ни один из этих слухов не подтвердился.

Врачи отмечают, что сезонный грипп и ОРВИ действительно могут протекать тяжело, особенно у людей с ослабленным иммунитетом или без прививки, но доверять стоит только официальной информации.