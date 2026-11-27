Автобусы будут курировать с 8:00 до 15:00.

В акимате Уральска опубликовали расписание автобусов до избирательных участков из пригородных поселков и дачных массивов на выборы депутатов маслихата 29 ноября.

Автобусы будут курсировать с 8:00 до 15:00 с Рыбцеха, садового общества Зачаганск, садового общества Птичник, с Телецентра, с Туб.Диспансера, с 1,2,3 дачной, с Кардиоцентра, с остновки Переезд, с посёлка Новостройка, с Кумыска- Маштаково - Ускен аул. Проезд будет платным, уточнили в акимате.