С 1 декабря водителей ЗКО начнут наказывать за летнюю резину

Сотрудники батальона патрульной полиции департамента полиции Западно-Казахстанской области обратились к автомобилистам с просьбой своевременно сменить летние шины на зимние.

Из-за ухудшения погодных условий на трассах республиканского значения образуется гололёд, что значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

В ведомстве уточнили, что сейчас обращение носит рекомендательный характер, однако с 1 декабря эксплуатация автомобилей без зимней резины будет запрещена. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

Полицейские призывают водителей не откладывать замену шин, учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Ранее полицейские напомнили водителям о необходимости заранее подготовить автомобиль к зимнему сезону.