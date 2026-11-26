В Западно-Казахстанской области из-за ухудшения погоды временно ограничили движение на участке автодороги республиканского значения KAZ10 "Актобе - Уральск - граница РФ (пункт пропуска Сырым)", сообщили в областном филиале АО "НК "КазАвтоЖол".

С 22:00 26 ноября закрыт проезд для грузового и общественного транспорта, а также для автомобилей на летних шинах. Ограничение действует на участке с 200-го по 333-й километр трассы - от границы Актюбинской области до поселка Жымпиты.

Причиной стали снег с дождем при минусовой температуре.