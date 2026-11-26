Суд огласил приговор «Хакеру из Атырау» по делу о мошенничестве

Мужчину обвиняли в неоднократном мошенничестве, жертвами которого, по версии обвинения, стали 12 человек.

В Атырау завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 32-летнего Нурлана Жанбырбаева, получившего известность в социальных сетях под псевдонимом "Хакер Атырау". Мужчину обвиняли в неоднократном мошенничестве, жертвами которого, по версии обвинения, стали 12 человек.

26 ноября в городском суде №2 Атырау судья Эльмира Ойкулова огласила приговор.

Приговором суда обвиняемому назначили наказание в виде трёх лет 3 и 6 месяцев лишения свободы условно.

В ходе судебных прений прокурор Абылайхан Абужанов просил назначить Жанбырбаеву четыре года и восемь месяцев лишения свободы. С учётом применения закона об амнистии государственный обвинитель предложил сократить срок до трёх лет и шести месяцев.

Сам подсудимый в последнем слове обратился к суду с просьбой не лишать его свободы. Он заявил, что намерен полностью рассчитаться с потерпевшими. По его словам, невозмещённая сумма составляет около двух миллионов тенге.

Согласно материалам уголовного дела, общий размер ущерба составил порядка 13 миллионов тенге. Ранее сообщалось, что около девяти миллионов тенге были возвращены потерпевшим.

В суде Жанбырбаев не признавал себя виновным в мошенничестве. Он утверждал, что привлекал средства для разработки и запуска мобильного приложения для заказа такси Jetu, однако столкнулся с финансовыми трудностями при реализации проекта. До вынесения приговора мужчина находился под домашним арестом.

Широкую известность Нурлан Жанбырбаев получил в январе 2026 года на фоне резонансной истории с исчезновением семьи в селе Жангельдин Атырауской области. В социальных сетях он распространял информацию о предполагаемом местонахождении пропавших и обстоятельствах их исчезновения.

Впоследствии в МВД Казахстана опровергли информацию о наличии у Жанбырбаева доступа к закрытым базам данных полиции. В том же месяце мужчину задержали на территории Турции и доставили в Казахстан.

Отметим, что уголовное дело в отношении Жанбырбаева не связано с расследованием убийства семьи в селе Жангельдин.

Мадина Джаналиева