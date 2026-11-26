Молодые режиссёры-постановщики София Кузнецова и Марина Серова вместе с командой приехали в октябре из Москвы в рамках соглашения о сотрудничестве по реализации проекта "Творческие проекты Российского института театрального искусства - ГИТИС" при поддержке Министерства культуры РФ. У большинства из них за плечами уже не одна постановка в театрах России и зарубежья. Принять участие в проекте молодым специалистам предложил ректор Григорий Анатольевич Заславский. Буквально за месяц москвичи воплотили задуманное, и 26 ноября прошла премьера спектакля.

- Мне предложили остаться в ГИТИСе в качестве ассистента-стажёра и ещё на несколько лет продлить обучение в институте. Это наша с Софией вторая работа. Первая была в Жамбыле, где мы ставили спектакль "Аленький цветочек". Наша команда и студенты в России мало знают о том, кто такой Чокан Валиханов, и, когда мы погрузились в этот материал, поняли, что ставить его необходимо именно сейчас. Это народный герой, который должен быть известен не только в Казахстане, но и в других странах. Поэтому нам важно было поговорить на эту тему с местным зрителем и открыть для себя этого героя, - рассказала Марина Серова.

По словам Марины, они с Софией начали работать вместе ещё в институте. Первая совместная работа состоялась на третьем курсе, когда от кафедры в Озёрске они поставили свой первый спектакль. Оказалось, что они не конкурируют, а дополняют друг друга - с тех пор режиссёры работают в тандеме уже в пятый раз. Сама Марина Серова хоть и впервые в Уральске, но здесь родилась её бабушка и живёт много родственников, поэтому она чувствует себя как дома. Благодаря тёплому приёму работа над спектаклем шла легко.

Авторы считают, что постановка получилась такой, какой и была задумана с самого начала. Кроме того, им интересна личность Абая и в целом народные казахские легенды и традиции.

- Невозможно сделать спектакль о народном герое и не погрузиться в культуру. Параллельно у нас проходит история Баян Сулу и Козы Корпеша. В сохранении и изучении этого эпоса Чокан сыграл ключевую роль - он записал народные версии легенды. Мы провели параллель между героями эпоса и персонажами нашей постановки и надеемся, что зритель уловит эту линию. Сам Валиханов как народный герой нёс миссию сплочения между народами, поэтому для нас важно говорить о таких вещах, как народное единство. Этот посыл мы провели красной линией через весь спектакль, - добавила София Кузнецова.

Работа с актёрами уральского театра имени Островского стала для молодых режиссёров ярким и эмоциональным опытом. В команду также вошли художник-постановщик Полина Вылегжанина, отвечавшая за костюмы, и саунд-дизайнер Карим Фахитов, создавший звуковое оформление, эффекты и музыку к спектаклю.

- Я ещё учусь на последнем курсе у Анны Викторовны Билан и впервые работаю над произведением казахского автора. В целом историческая тема для меня не нова - нас в институте учат работать с таким материалом. Чокан Валиханов - более узкое направление, литературы немного, да и эпоха середины XIX века небогата на изобразительные источники, но мы постарались за короткий срок максимально приблизить постановку к исторической достоверности. В частности, это отразилось в казахских костюмах, которые я досконально изучила. Пошить все костюмы, к сожалению, не удалось из-за нехватки времени - на подготовку ушёл всего месяц, но для главных героев их сшили, а остальные подобрали здесь, в театре. Отдельно интересно было разобраться в значении головных уборов и в том, какими они должны быть, - отметила Полина Вылегжанина.

В основе спектакля - историческая драма о жизни, научной деятельности и судьбе Чокана Валиханова: выдающегося казахского учёного, географа, историка, этнографа, фольклориста, путешественника, просветителя и востоковеда. Он родился в 1835 году в крепости Кушмурун недалеко от Костаная, а детство провёл в родовом имении бабушки Айганым в Сырымбете.

Отец Чокана - Чингиз, ага-султан, а прадедом был хан Абылай. В 12-летнем возрасте Чокан поступил в Сибирский кадетский корпус в Омске. Там он учился с большим увлечением и за два-три года догнал и перегнал сверстников по знаниям. В формировании его мировоззрения важную роль сыграли друг и одноклассник Г. Потанин, преподаватели Н. Ф. Костылецкий и литератор В. Т. Лободовский. За недолгую жизнь Валиханов создал масштабные труды - его научное и литературное наследие составляет пять объёмных томов.

В спектакле показана не просто биография, но и острый драматический конфликт личности и исторической среды: стремление молодого учёного к знаниям и науке, его взаимоотношения с близкими и обществом.

Театр за свою историю уже не раз обращался к произведениям Сабита Муканова, а образ Чокана Валиханова в разные годы воплощали на сцене актёры Валерий Дьяков и Насими Мамедов. На этот раз главного героя играет уральский актёр Иван Кочубей. Он родился в Уральске, учился и параллельно работал в самарских театрах, затем выступал в театрах Уфы и Санкт-Петербурга и вот уже пятый сезон служит в Уральске. Его актёрский опыт отсчитывается с 2006 года.

- Прежде чем приступить к роли я ознакомился с биографией персонажа, потом прочитал все целиком произведение, а дальше моя работа - сделать выводы: какой он твой герой. Мой герой положительный человек, просветитель своего времени, который боролся за свой народ, желая дать ему образование и независимость. Видите ли, жизнь его оборвалась рано - ему не было еще и 35 лет. А вообще, мы мало что знаем о нем. Я не могу сказать, что полностью раскрыл образ моего героя, это очень сложно сделать сразу, должно пройти время, - поделился актер.

Так случилось, что главную героиню Айжан играет Сабрина Мамедова - дочь актера и режиссера областного русского драматического театра им. А.Островского Насими Мамедова и актрисы Казахского драматического театра им. Х.Букеевой Жулдыз Мамедовой.

- Я очень рада быть частью данной постановки, потому что в 2003 году мой отец Насими Мамедов ставил спектакль про Чокана Валиханова, только назывался он "Импульс", где он и воплотил образ Валиханова, а моя мама, Жулдыз Мамедова, исполнила роль Айжан. Спустя 20 лет роль Айжан исполняю я, и очень благодарю режиссеров за это доверие, и что стала частью этой постановки. Мне интересно работать на двух языках. Мы поем песни, есть фразы на казахском языке. Для меня это впервые, - подчеркнула дебютантка.

Как отметила главный режиссёр театра имени А. Островского Оксана Малуша, молодым постановщикам удалось за месяц сделать то, что не всегда под силу даже опытному режиссёру. Спектакль "Чокан Валиханов" - это музыкально-драматическое размышление о судьбе выдающегося казахского учёного, просветителя и исследователя, чья жизнь стала символом диалога культур. Через синтез звука, музыки, слова и сценического действия в постановке раскрывается идея единства казахского и русского народов, основанного на взаимном уважении, духовной близости и стремлении к общему будущему. История Чокана Валиханова напоминает о том, что знания, культура и человечность способны преодолевать границы и объединять судьбы разных народов.

Оксана КАТКОВА

фото автора