В Казахстане открывается прием заявок на тест для получения гражданства: условия и цены

Зарегистрироваться на экзамен можно будет онлайн с 27 ноября по 7 декабря. Рассказываем, сколько стоит участие и сколько баллов нужно набрать по каждому предмету.

С 27 ноября по 7 декабря в Казахстане пройдет прием заявлений на участие в тестировании для претендентов на гражданство страны, сообщили в Национальном центре тестирования.

Подать заявку можно онлайн: на сайте центра app.testcenter.kz или через мобильное приложение UTO. Сам экзамен состоится 8 декабря.

Экзамен включает три обязательных блока:

Казахский язык - 30 заданий (проходной балл - 15);

Основы Конституции РК (на казахском или русском языке по выбору) - 40 заданий (проходной балл - 20);

История Казахстана (на казахском или русском языке по выбору) - 30 заданий (проходной балл - 15).

Всего претендентам предстоит набрать минимум 50 баллов из 100 возможных.

На выполнение всех заданий отводится 2 часа 10 минут, а для людей с инвалидностью предусмотрено дополнительное время - плюс 30 минут. Стоимость участия в экзамене составляет 14 693 тенге. Для тех, кто хочет заранее потренироваться и оценить свой уровень, доступно платное пробное тестирование за 3 355 тенге.