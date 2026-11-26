С 27 ноября по 7 декабря в Казахстане пройдет прием заявлений на участие в тестировании для претендентов на гражданство страны, сообщили в Национальном центре тестирования.
Подать заявку можно онлайн: на сайте центра app.testcenter.kz или через мобильное приложение UTO. Сам экзамен состоится 8 декабря.
Экзамен включает три обязательных блока:
- Казахский язык - 30 заданий (проходной балл - 15);
- Основы Конституции РК (на казахском или русском языке по выбору) - 40 заданий (проходной балл - 20);
- История Казахстана (на казахском или русском языке по выбору) - 30 заданий (проходной балл - 15).
Всего претендентам предстоит набрать минимум 50 баллов из 100 возможных.
На выполнение всех заданий отводится 2 часа 10 минут, а для людей с инвалидностью предусмотрено дополнительное время - плюс 30 минут. Стоимость участия в экзамене составляет 14 693 тенге. Для тех, кто хочет заранее потренироваться и оценить свой уровень, доступно платное пробное тестирование за 3 355 тенге.