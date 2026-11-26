Почему в одной блузке лицо выглядит свежим и отдохнувшим, а в другой становятся заметнее морщинки, тени под глазами и следы усталости? Причина может заключаться не только в фасоне или качестве ткани, но и в её оттенке. Правильно подобранные цвета способны визуально освежить внешность, тогда как неподходящие иногда подчёркивают недостатки кожи, передает МойГород.

Как пишет WomanHit, стилист-имиджмейкер и историк моды Ирина Катыхина предлагает простой способ предварительно определить свой цветотип в домашних условиях. Для этого понадобятся зеркало, несколько разноцветных вещей и около десяти минут свободного времени.

Как подготовиться к определению цветотипа

Прежде чем приступать к эксперименту, важно создать подходящие условия. Лучше всего проводить проверку днём возле окна, используя естественное освещение. При этом прямые солнечные лучи нежелательны: они могут создавать резкие тени и мешать объективно оценивать оттенки.

Искусственный свет также способен исказить результат. Например, тёплое освещение лампы придаёт коже желтоватый оттенок, а холодное может сделать её визуально бледнее.

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Перед началом теста рекомендуется снять макияж и убрать от лица окрашенные волосы, чтобы они не влияли на восприятие цвета.

Покупать специальные наборы тканей необязательно. Для эксперимента подойдут обычные однотонные футболки, платки, шарфы и другие вещи разных оттенков.

Первый тест: какие цвета вам подходят — тёплые или холодные

Начать стоит с определения того, какая цветовая гамма лучше сочетается с вашей внешностью.

Поочерёдно приложите к лицу ткани нескольких оттенков:

персиковый и холодный розовый;

кремовый и белоснежный;

тёплый бежевый и серо-бежевый.

Каждый раз внимательно рассматривайте своё отражение в зеркале. Важно оценивать не столько красоту самой ткани, сколько то, как выглядит лицо на её фоне.

Если кожа кажется более ровной и свежей, а тени под глазами становятся менее заметными, вероятно, выбранный оттенок вам подходит.

Если внешность лучше выглядит рядом с персиковыми, кремовыми и тёплыми бежевыми тонами, можно предположить тёплый цветотип. Если выигрышнее смотрятся холодный розовый, чистый белый и серо-бежевый, стоит присмотреться к холодной палитре.

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Однако если разница почти незаметна, не нужно торопиться с окончательными выводами. Возможно, потребуется сравнить дополнительные оттенки.

Второй тест: яркие или приглушённые оттенки

Следующий этап — определить, какая насыщенность цвета больше подходит вашей внешности.

Для этого сравните ярко-розовую ткань с пыльно-розовой, а насыщенный синий — с мягким серо-голубым.

Если яркий цвет сразу перетягивает на себя всё внимание, а лицо на его фоне словно теряется, вероятно, вам больше подойдут спокойные и приглушённые оттенки.

Если же мягкие цвета делают внешность бледной и невыразительной, стоит попробовать более насыщенную палитру.

Главная задача — найти такие оттенки, которые подчёркивают черты лица, а не отвлекают от них внимание.

Четыре основных цветотипа: весна, лето, осень и зима

В популярной системе сезонного анализа внешности выделяют четыре основных цветотипа. Каждый из них связан с определёнными цветовыми характеристиками.

Весна. Для этого типа характерна тёплая и преимущественно светлая палитра. В одежде часто удачно смотрятся персиковый, светло-коралловый, нежный зелёный и тёплый кремовый.

Лето. Этому цветотипу обычно соответствуют холодные, мягкие и приглушённые оттенки. Среди подходящих вариантов — пыльно-розовый, лавандовый, серо-голубой и прохладный бежевый.

Осень. Этот тип связывают с тёплыми, глубокими и приглушёнными красками. В гардеробе могут хорошо смотреться терракотовый, оливковый, горчичный и шоколадный.

Зима. Для него характерны холодные, чистые и контрастные цвета. В числе возможных вариантов — насыщенный синий, изумрудный, малиновый и чистый белый.

При этом эксперт предупреждает, что далеко не каждую внешность можно однозначно отнести к одной из четырёх категорий.

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На результат влияют не только температура и насыщенность цвета, но и его глубина, освещение, контрастность внешности и сочетание оттенков в одежде.

Нужно ли избавляться от одежды неподходящих цветов

Даже если домашний эксперимент показал, что любимый оттенок не слишком удачно смотрится рядом с лицом, это не повод полностью исключать его из гардероба.

Например, цвет, который визуально подчёркивает усталость кожи, можно оставить для брюк, юбок, обуви или сумок. А вот для вещей, расположенных непосредственно возле лица, — блузок, свитеров, шарфов и платков — лучше выбирать наиболее выигрышные оттенки.

Начать обновление гардероба можно с небольших деталей: нового шарфа, платка или серёг.