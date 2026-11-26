В Актау 20-летнего молодого человека привлекли к административной ответственности за запуск салюта на побережье, сообщает Polisia.kz.
Как установили полицейские, житель Мунайлинского района использовал пиротехнику у моря, тем самым нарушив общественный порядок и покой горожан. Материалы в отношении него рассмотрели по статье о мелком хулиганстве. Постановлением суда нарушителю назначили штраф в размере 60 550 тенге.
- Полиция призывает граждан соблюдать общественный порядок в общественных местах и не нарушать спокойствие окружающих, - напомнили в ведомстве.