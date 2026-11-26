Фейерверк на морском побережье обошелся жителю Актау в 60 550 тенге

Его оштрафовали за нарушение общественного порядка.

В Актау 20-летнего молодого человека привлекли к административной ответственности за запуск салюта на побережье, сообщает Polisia.kz.

Как установили полицейские, житель Мунайлинского района использовал пиротехнику у моря, тем самым нарушив общественный порядок и покой горожан. Материалы в отношении него рассмотрели по статье о мелком хулиганстве. Постановлением суда нарушителю назначили штраф в размере 60 550 тенге.