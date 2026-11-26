Гибель пяти человек при пожаре в Алматы: что известно о расследовании и помощи семьям

Девять человек, оставшихся без жилья после ночного возгорания в Бостандыкском районе, разместили в гостинице.

После ночного пожара в частном жилом доме в Бостандыкском районе Алматы, где погибли пять человек, полицейские начали расследование, а городские власти объявили о мерах поддержки пострадавших.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, по факту возгорания возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Причины пожара и гибели людей устанавливаются, - прокомментировали в ведомстве.

Тем временем в пресс-службе акимата мегаполиса уточнили, какую помощь уже оказывают жильцам и родственникам погибших:

девять человек, чьё жильё пострадало от огня, временно разместили в гостинице;

пострадавшим предоставляют юридическую поддержку, в том числе помогают восстановить утраченные документы;

районный акимат совместно с представителями духовенства взял на себя организацию похорон.

Координацией всех оперативных служб на месте занимается аким Бостандыкского района.

- Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот тяжёлый для семей период им будет оказана вся необходимая поддержка. Ситуация находится на постоянном контроле, - заявили в районном акимате.

По вопросам оказания помощи и другим обращениям горожане могут круглосуточно звонить в Единый контакт-центр акимата Алматы по номеру 109.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 26 ноября в частном секторе Бостандыкского района - во время тушения огня спасатели обнаружили тела пяти человек, среди которых был один несовершеннолетний.