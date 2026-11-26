После ночного пожара в частном жилом доме в Бостандыкском районе Алматы, где погибли пять человек, полицейские начали расследование, а городские власти объявили о мерах поддержки пострадавших.
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, по факту возгорания возбуждено уголовное дело.
- В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Причины пожара и гибели людей устанавливаются, - прокомментировали в ведомстве.
Тем временем в пресс-службе акимата мегаполиса уточнили, какую помощь уже оказывают жильцам и родственникам погибших:
- девять человек, чьё жильё пострадало от огня, временно разместили в гостинице;
- пострадавшим предоставляют юридическую поддержку, в том числе помогают восстановить утраченные документы;
- районный акимат совместно с представителями духовенства взял на себя организацию похорон.
Координацией всех оперативных служб на месте занимается аким Бостандыкского района.
- Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот тяжёлый для семей период им будет оказана вся необходимая поддержка. Ситуация находится на постоянном контроле, - заявили в районном акимате.
По вопросам оказания помощи и другим обращениям горожане могут круглосуточно звонить в Единый контакт-центр акимата Алматы по номеру 109.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 26 ноября в частном секторе Бостандыкского района - во время тушения огня спасатели обнаружили тела пяти человек, среди которых был один несовершеннолетний.