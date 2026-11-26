Как обновить пожелтевший пластиковый подоконник: простой способ вернуть ему белизну

Со временем пластиковые подоконники могут терять первоначальный вид и белая поверхность желтеет, появляются серые пятна и царапины от цветочных горшков.

Обычная уборка уже не всегда помогает, поскольку изменения затрагивают сам пластик. Однако не обязательно сразу покупать новую конструкцию — поверхность можно обновить с помощью специальной краски, передает МойГород.

Для работы понадобится эмаль, предназначенная для ПВХ. Подойдут некоторые акриловые и полиуретан-акриловые составы, если производитель допускает их применение на пластиковых поверхностях.

С чего начать обновление подоконника

Перед окрашиванием необходимо тщательно подготовить поверхность. Сначала подоконник моют, удаляя пыль, загрязнения и жирные следы. После полного высыхания пластик обезжиривают подходящим средством, которое не содержит агрессивных растворителей.

Если на поверхности есть глубокие царапины, их можно заполнить специальной шпаклёвкой для пластика. После высыхания состава обработанные участки шлифуют.

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Затем мелкозернистой наждачной бумагой слегка проходят по всей поверхности подоконника. Это необходимо для того, чтобы улучшить сцепление краски с пластиком.

Как покрасить пластиковый подоконник без потёков

После подготовки с поверхности удаляют образовавшуюся пыль. Края оконной рамы, стекло и прилегающие стены защищают малярной лентой.

На подоконник наносят специальную грунтовку для пластика. Важно дождаться ее полного высыхания, соблюдая время, указанное производителем на упаковке.

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Краску распределяют тонким равномерным слоем с помощью валика или распылителя. Не стоит наносить слишком много состава за один раз: это может привести к появлению наплывов и полос.

После высыхания первого слоя наносят второй. При этом важно следить, чтобы покрытие ложилось равномерно, без потёков и пропусков.

Что делать после покраски

После завершения работ покрытию необходимо дать полностью высохнуть и набрать прочность. В этот период не рекомендуется ставить на подоконник тяжелые предметы или подвергать поверхность дополнительной нагрузке.

При необходимости окрашенный пластик можно дополнительно защитить лаком, совместимым с выбранной краской.

В дальнейшем обновленный подоконник следует очищать мягкой тканью. Использовать абразивные порошки и жесткие губки не рекомендуется, поскольку они могут повредить новое покрытие.

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Если пластиковая конструкция не деформирована и сохранила прочность, окрашивание поможет вернуть ей аккуратный внешний вид и отложить необходимость покупки нового подоконника.