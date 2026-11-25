Как отмыть кухню от жирного налета за пару минут: это средство есть в каждом доме

Со временем даже на кухне, где регулярно проводят уборку, на дверцах шкафчиков появляется липкий налет. Во время приготовления еды мельчайшие частицы жира поднимаются в воздух вместе с паром, оседают на мебели и постепенно смешиваются с пылью. В результате поверхности становятся липкими, а обычная влажная уборка уже не всегда помогает справиться с загрязнениями.

Однако для очищения кухонной мебели необязательно покупать дорогую бытовую химию. Избавиться от жирового налета можно с помощью обычного средства для мытья посуды, которое найдется практически в каждом доме, передает МойГород со ссылкой на издание Express.

Как быстро очистить кухонные шкафчики от жира

Для уборки понадобится немного мягкого средства для мытья посуды, теплая вода и чистая мягкая тряпка или губка.

Нужно добавить небольшое количество моющего средства в теплую воду, смочить в полученном растворе губку и аккуратно протереть загрязненные поверхности. Особое внимание стоит уделить ручкам, краям и верхним частям дверец: именно там часто скапливаются жир, пыль и мелкие загрязнения.

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Если на шкафчиках есть стойкие пятна, не стоит пытаться оттереть их с большим усилием. Лучше аккуратно обработать загрязненный участок, не повреждая покрытие мебели.

Для такой уборки не нужны жесткие щетки или агрессивные чистящие составы. Абразивные губки и сильнодействующая бытовая химия могут оставить царапины, повредить краску или изменить цвет поверхности.

После удаления жира мебель необходимо протереть чистой тканью, смоченной в теплой воде. Это поможет убрать остатки моющего средства. Затем шкафчики нужно насухо вытереть мягкой салфеткой.

Оставлять поверхность мокрой не рекомендуется: влага может проникать в стыки и края мебели, из-за чего со временем покрытие может испортиться. Перед уборкой также стоит проверить, подходит ли выбранный способ для материала и отделки конкретных шкафчиков.

По информации Express, очистить кухонные шкафчики таким способом можно примерно за пять минут.

Почему важно убирать не только дверцы шкафчиков

Во время уборки не стоит забывать и о внутренних полках. Со временем внутри кухонной мебели тоже накапливаются крошки, остатки продуктов и пыль. Такие загрязнения не только создают беспорядок, но и могут привлекать насекомых.

Особенно актуальна регулярная проверка шкафчиков с наступлением холодов: вредители могут проникать в помещения в поисках тепла и пищи. Поэтому стоит периодически доставать продукты, проверять упаковки, убирать крошки и протирать полки.

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Для поддержания чистоты не обязательно каждый раз проводить генеральную уборку. Достаточно регулярно удалять свежие загрязнения, не допускать скопления жира и следить за состоянием внутренних поверхностей. Так кухонная мебель дольше будет сохранять аккуратный вид, а липкий налет не успеет превратиться в сложное загрязнение.